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Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем - РИА Новости, 27.01.2024
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14:25 27.01.2024 (обновлено: 14:48 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем - РИА Новости, 27.01.2024
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем
Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:25
2024-01-27T14:48
николай журавлев
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России", который состоялся 27 января в столице китайской провинции Ляонин городе Шэньян. "Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая. На уровне муниципалитетов уже сформировалось более 200 муниципальных пар", — сказал Журавлев. "Возможность поделиться нашими достижениями с китайскими коллегами — это особенное событие для нас. Отношения России и Китая являются образцом сотрудничества крупных государств в современном мире. И межрегиональное взаимодействие, безусловно, занимает особое место", — отметил вице-спикер Совфеда. Он отметил, что на фестивале представлено около 1,5 тысячи наименований продукции от более 130 российских производителей из 30 регионов России. "Это все то, что в России знают и любят в каждом доме. Мы уверены, что эта продукция найдет своего потребителя и в Китае", — отметил заместитель председателя Совета Федерации. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в Китае с 27 января по 5 февраля в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России – Китая. Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин.
https://ria.ru/20240112/festival-1920984020.html
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николай журавлев, российский экспортный центр (рэц), россия
Николай Журавлев, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем

© Фото : пресс-служба РЭЦЗаместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России" в столице китайском Шэньяне
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров Сделано в России в столице китайском Шэньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России" в столице китайском Шэньяне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России", который состоялся 27 января в столице китайской провинции Ляонин городе Шэньян.
"Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая. На уровне муниципалитетов уже сформировалось более 200 муниципальных пар", — сказал Журавлев.
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12 января, 16:27
"Возможность поделиться нашими достижениями с китайскими коллегами — это особенное событие для нас. Отношения России и Китая являются образцом сотрудничества крупных государств в современном мире. И межрегиональное взаимодействие, безусловно, занимает особое место", — отметил вице-спикер Совфеда.
Он отметил, что на фестивале представлено около 1,5 тысячи наименований продукции от более 130 российских производителей из 30 регионов России.
"Это все то, что в России знают и любят в каждом доме. Мы уверены, что эта продукция найдет своего потребителя и в Китае", — отметил заместитель председателя Совета Федерации.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в Китае с 27 января по 5 февраля в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России – Китая.
Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин.
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