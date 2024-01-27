https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html

Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем

Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем - РИА Новости, 27.01.2024

Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем

Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:25

2024-01-27T14:25

2024-01-27T14:48

николай журавлев

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России", который состоялся 27 января в столице китайской провинции Ляонин городе Шэньян. "Две трети российских субъектов имеют связи с регионами Китая. На уровне муниципалитетов уже сформировалось более 200 муниципальных пар", — сказал Журавлев. "Возможность поделиться нашими достижениями с китайскими коллегами — это особенное событие для нас. Отношения России и Китая являются образцом сотрудничества крупных государств в современном мире. И межрегиональное взаимодействие, безусловно, занимает особое место", — отметил вице-спикер Совфеда. Он отметил, что на фестивале представлено около 1,5 тысячи наименований продукции от более 130 российских производителей из 30 регионов России. "Это все то, что в России знают и любят в каждом доме. Мы уверены, что эта продукция найдет своего потребителя и в Китае", — отметил заместитель председателя Совета Федерации. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в Китае с 27 января по 5 февраля в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он приурочен к Китайскому новому году и открывает перекрестный Год культуры России – Китая. Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин.

https://ria.ru/20240112/festival-1920984020.html

https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

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николай журавлев, российский экспортный центр (рэц), россия