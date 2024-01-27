https://ria.ru/20240127/siyyarto-1923795231.html

Сийярто рассказал, как достичь мира на Украине и в Газе

Сийярто рассказал, как достичь мира на Украине и в Газе - РИА Новости, 27.01.2024

Сийярто рассказал, как достичь мира на Украине и в Газе

Конфликты в секторе Газа и на Украине должны закончиться как можно скорее, для их решения необходимы противоположные подходы, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T03:06

2024-01-27T03:06

2024-01-27T03:06

в мире

израиль

венгрия

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Конфликты в секторе Газа и на Украине должны закончиться как можно скорее, для их решения необходимы противоположные подходы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью израильской газете Jerusalem Post. Сийярто заявил, что спасение жизней мирных граждан - приоритет. Глава МИД Венгрии отметил, что в случае с Украиной необходимы прекращение огня, мирные переговоры и затем мирный договор, а в Газе, наоборот, необходимо одержать победу над палестинским движением ХАМАС. "Чем дольше продлится война, тем больше мирных людей погибнет", - заявил изданию Сийярто. Глава МИД Венгрии добавил, что, если любой из этих двух конфликтов выйдет за пределы границ одной страны, то он распространится и дальше, а это спровоцирует вовлеченность других государств. По его словам, такая ситуация "очень легко может привести к третьей мировой войне". Ранее Сийярто отмечал, что Венгрия придерживается позиции, что антитеррористическая операция Израиля отвечает интересам всего мира, а иск против Израиля в международный суд ООН абсурден, так как страна подверглась террористическому нападению. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html

https://ria.ru/20240126/gaza-1923775520.html

https://ria.ru/20240127/gaza-1923787603.html

израиль

венгрия

украина

палестина

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в мире, израиль, венгрия, украина, петер сийярто, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа