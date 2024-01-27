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Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70% - РИА Новости, 27.01.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:16 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/produktsiya-1923764281.html
Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%
Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70% - РИА Новости, 27.01.2024
Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%
За прошлый год объем выпуска продукции компании, которая специализируется на разработке и производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с 2022... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T09:16
2024-01-27T09:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. За прошлый год объем выпуска продукции компании, которая специализируется на разработке и производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с 2022 годом, заявил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский."Московские предприятия ежегодно развиваются и масштабируют производственные площадки. Например, столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год. Это стало возможно в том числе благодаря началу экспорта в Белоруссию и повышенному спросу на разработки отечественных производителей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что предприятие производит ленточные и дисковые пилы. В состав продукции входят быстрорежущие и твердые сплавы, которые предназначены для работы по металлу. Ее также можно использовать для разделки мяса и рыбы. Кроме того, в линейке данной компании значатся 3 вида ленточных и 2 вида дисковых пил.В свою очередь, гендиректор производственной компании "Ленточные пилы" Юрий Шурин заявил, что локализация производства на территории столицы позволяет оперативно доставлять товар и быстро договариваться о поставках инструмента и оборудования.Ранее Овчинский сообщал, что представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице. Мероприятия состоятся с 30 января по 2 апреля 2024 года.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%

© Фото : Пресс-служба ДИППКомпания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%
Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70% - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Компания из Москвы увеличила выпуск ленточных и дисковых пил на 70%. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. За прошлый год объем выпуска продукции компании, которая специализируется на разработке и производстве ленточных пил, увеличился на 70% по сравнению с 2022 годом, заявил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владислав Овчинский.
"Московские предприятия ежегодно развиваются и масштабируют производственные площадки. Например, столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год. Это стало возможно в том числе благодаря началу экспорта в Белоруссию и повышенному спросу на разработки отечественных производителей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что предприятие производит ленточные и дисковые пилы. В состав продукции входят быстрорежущие и твердые сплавы, которые предназначены для работы по металлу. Ее также можно использовать для разделки мяса и рыбы. Кроме того, в линейке данной компании значатся 3 вида ленточных и 2 вида дисковых пил.
В свою очередь, гендиректор производственной компании "Ленточные пилы" Юрий Шурин заявил, что локализация производства на территории столицы позволяет оперативно доставлять товар и быстро договариваться о поставках инструмента и оборудования.
Ранее Овчинский сообщал, что представители малых, средних и крупных предприятий города Москвы смогут поучаствовать в бизнес-семинарах, где узнают о нюансах работы в столице. Мероприятия состоятся с 30 января по 2 апреля 2024 года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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