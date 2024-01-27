https://ria.ru/20240127/prestupleniya-1923882581.html

Путин призвал продолжить расследования преступлений нацистов в годы ВОВ

Путин призвал продолжить расследования преступлений нацистов в годы ВОВ - РИА Новости, 27.01.2024

Путин призвал продолжить расследования преступлений нацистов в годы ВОВ

Расследования будут вестись по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы Великой Отечественной войны против граждан СССР, все данные об этом будут... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T18:09

2024-01-27T18:09

2024-01-27T18:09

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россия

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Расследования будут вестись по всем преступлениям, совершенным нацистами в годы Великой Отечественной войны против граждан СССР, все данные об этом будут исследованы и доказаны в суде, заявил президент России Владимир Путин. В субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР он отметил, что жертвами гитлеровцев во время блокады Ленинграда стали более 1 миллиона жителей города. "Эти данные получены в ходе исследований авторитетных историков и ученых, документов, доказаны в суде. Такая работа будет вестись и по всем другим преступлениям, совершенным нацистами в годы войны против мирного населения нашей страны", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР. Он отметил, что этот мемориал посвящен "всем мирным гражданам Советского Союза, чьи жизни унес молох нацистского геноцида". "Он призван стать одним из символов нашей памяти, нашего нравственного, священного долга расследовать все преступления, установить виновных. Это важно для нас сегодня, это важно для будущего", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T18:09 true PT2M44S

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владимир путин, ссср, россия, ленинград, общество