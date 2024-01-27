https://ria.ru/20240127/pozhare-1923817417.html

При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей

При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей - РИА Новости, 27.01.2024

При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей

Трое детей 8, 10 и 16 лет погибли на пожаре в деревне в Нижегородской области, их родители в больнице с ожогами, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:40

2024-01-27T10:40

2024-01-27T10:40

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

борский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923817197_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_1b03ff593ced6179202c6e30052cbd27.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Трое детей 8, 10 и 16 лет погибли на пожаре в деревне в Нижегородской области, их родители в больнице с ожогами, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Нечаево Борского района поступило рано утром в субботу. "Произошел пожар, во время которого погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным ведомства, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923572819.html

нижегородская область

борский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), борский район