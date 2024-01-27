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При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей
При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей - РИА Новости, 27.01.2024
При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей
Трое детей 8, 10 и 16 лет погибли на пожаре в деревне в Нижегородской области, их родители в больнице с ожогами, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:40
2024-01-27T10:40
2024-01-27T10:40
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
борский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Трое детей 8, 10 и 16 лет погибли на пожаре в деревне в Нижегородской области, их родители в больнице с ожогами, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Нечаево Борского района поступило рано утром в субботу. "Произошел пожар, во время которого погибли трое детей 16, 10 и 8 лет. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным ведомства, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.
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нижегородская область
борский район
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), борский район
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Борский район
При пожаре в Нижегородской области погибли трое детей
При пожаре в деревне в Нижегородской области погибли трое детей