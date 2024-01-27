https://ria.ru/20240127/poteri-1923846049.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 27.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях до 125 человек, отражены в общей сложности семь атак противника, сообщили в субботу РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:06

2024-01-27T14:06

2024-01-27T14:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях до 125 человек, отражены в общей сложности семь атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кировск Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика