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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 27.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях до 125 человек, отражены в общей сложности семь атак противника, сообщили в субботу РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:06
2024-01-27T14:06
2024-01-27T14:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях до 125 человек, отражены в общей сложности семь атак противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районе населенного пункта Кировск Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли до 125 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях