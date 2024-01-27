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Москва и Минск открыты дружественным шагам навстречу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2024
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19:33 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/politika-1923893364.html
Москва и Минск открыты дружественным шагам навстречу, заявил Лукашенко
Москва и Минск открыты дружественным шагам навстречу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.01.2024
Москва и Минск открыты дружественным шагам навстречу, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не хотят войны и, хотя перед ними вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T19:33
2024-01-27T19:33
в мире
белоруссия
россия
москва
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не хотят войны и, хотя перед ними вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской цивилизации, открыты любым дружественным шагам навстречу. "Мы мирные люди, мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных национальных культур. Как после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне (Великой Отечественной - ред.). Мы открыты любым дружественным шагам навстречу - и в России, и в Беларуси", - заявил глава белорусского государства на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Лукашенко отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне. "Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западноевропейские страны. Это наша правда. Но речь не идет о вражде с их народами. Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа", - отметил белорусский президент. Он подчеркнул, что до сих пор не известна точная цифра жертв Великой Отечественной войны, останки убитых в ее годы людей до сих пор находят в Белоруссии и России. "Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом", - заявил Лукашенко. Он также заявил о готовности ответить потенциальным противникам, тем, кто "точит мечи" против Белоруссии и РФ. "Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас "лучшими". "Не надо сопротивляться". И где (тогда – ред.) будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем, и ответим. Будьте в этом уверены", - заявил Лукашенко. "Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены", - подчеркнул белорусский президент, заметив, что на это вдохновляет в том числе память о событиях Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html
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в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Москва и Минск открыты дружественным шагам навстречу, заявил Лукашенко

Лукашенко: Москва и Минск открыты любым дружественным шагам навстречу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не хотят войны и, хотя перед ними вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской цивилизации, открыты любым дружественным шагам навстречу.
"Мы мирные люди, мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных национальных культур. Как после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне (Великой Отечественной - ред.). Мы открыты любым дружественным шагам навстречу - и в России, и в Беларуси", - заявил глава белорусского государства на концерте, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Лукашенко отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне. "Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западноевропейские страны. Это наша правда. Но речь не идет о вражде с их народами. Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа", - отметил белорусский президент. Он подчеркнул, что до сих пор не известна точная цифра жертв Великой Отечественной войны, останки убитых в ее годы людей до сих пор находят в Белоруссии и России.
"Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом", - заявил Лукашенко.
Он также заявил о готовности ответить потенциальным противникам, тем, кто "точит мечи" против Белоруссии и РФ. "Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас "лучшими". "Не надо сопротивляться". И где (тогда – ред.) будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем, и ответим. Будьте в этом уверены", - заявил Лукашенко.
"Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены", - подчеркнул белорусский президент, заметив, что на это вдохновляет в том числе память о событиях Великой Отечественной войны.
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