https://ria.ru/20240127/pogoda-1923814161.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:07
2024-01-27T10:07
2024-01-27T10:07
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на синоптическую ситуацию в столичном регионе ещё окажет влияние северная периферия циклона, заканчивающего своё существование над Черноземьем. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Леус: местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу