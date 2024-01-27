Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/pogoda-1923814161.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:07
2024-01-27T10:07
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на синоптическую ситуацию в столичном регионе ещё окажет влияние северная периферия циклона, заканчивающего своё существование над Черноземьем. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_63a09f30e356d1a85da0219a0b2da9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня на синоптическую ситуацию в столичном регионе ещё окажет влияние северная периферия циклона, заканчивающего своё существование над Черноземьем. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается северный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Москвичам пообещали улучшение погоды в выходные
24 января, 11:33
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала