https://ria.ru/20240127/pogoda-1923814161.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:07

2024-01-27T10:07

2024-01-27T10:07

общество

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами слабый снег, не выше минус 3 ожидается в Москве в субботу, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на синоптическую ситуацию в столичном регионе ещё окажет влияние северная периферия циклона, заканчивающего своё существование над Черноземьем. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдёт слабый снег. Температура воздуха минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается северный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, михаил леус, погода