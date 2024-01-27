https://ria.ru/20240127/perestrelka-1923843274.html

У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ

У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024

У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ

Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о перестрелке между сухогрузом и вооруженными людьми на лодке у берегов Омана, РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:47

2024-01-27T13:47

2024-01-27T13:47

в мире

оман

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о перестрелке между сухогрузом и вооруженными людьми на лодке у берегов Омана, сообщило в субботу агентство Reuters. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности заявила в субботу, что команда безопасности на борту сухогруза вступила в перестрелку с вооруженными лицами на ялике по типу сомалийского, после того как он подозрительно приблизился к судну в 700 морских милях к юго-востоку от оманского (города – ред.) Салала", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что лодка с неизвестными приблизилась к судну на 300 метров, после чего повернула обратно к своему кораблю. По данным Ambrey, сухогруз и экипаж не пострадали, передаёт Reuters.

https://ria.ru/20240126/khusity-1923777748.html

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в мире, оман