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У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
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13:47 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/perestrelka-1923843274.html
У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ
У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.01.2024
У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ
Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о перестрелке между сухогрузом и вооруженными людьми на лодке у берегов Омана, РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:47
2024-01-27T13:47
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о перестрелке между сухогрузом и вооруженными людьми на лодке у берегов Омана, сообщило в субботу агентство Reuters. "Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности заявила в субботу, что команда безопасности на борту сухогруза вступила в перестрелку с вооруженными лицами на ялике по типу сомалийского, после того как он подозрительно приблизился к судну в 700 морских милях к юго-востоку от оманского (города – ред.) Салала", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что лодка с неизвестными приблизилась к судну на 300 метров, после чего повернула обратно к своему кораблю. По данным Ambrey, сухогруз и экипаж не пострадали, передаёт Reuters.
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в мире, оман
В мире, Оман
У берегов Омана произошла перестрелка, сообщили СМИ

Reuters: у берегов Омана произошла перестрелка между сухогрузом и яликом

© Pixabay / falcoОман
Оман - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Pixabay / falco
Оман. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о перестрелке между сухогрузом и вооруженными людьми на лодке у берегов Омана, сообщило в субботу агентство Reuters.
"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности заявила в субботу, что команда безопасности на борту сухогруза вступила в перестрелку с вооруженными лицами на ялике по типу сомалийского, после того как он подозрительно приблизился к судну в 700 морских милях к юго-востоку от оманского (города – ред.) Салала", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что лодка с неизвестными приблизилась к судну на 300 метров, после чего повернула обратно к своему кораблю. По данным Ambrey, сухогруз и экипаж не пострадали, передаёт Reuters.
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