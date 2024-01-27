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"Станет обрубком". Американский сенатор раскрыл "лучшее" решение по Украине - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:17 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/peregovory-1923793337.html
"Станет обрубком". Американский сенатор раскрыл "лучшее" решение по Украине
"Станет обрубком". Американский сенатор раскрыл "лучшее" решение по Украине - РИА Новости, 27.01.2024
"Станет обрубком". Американский сенатор раскрыл "лучшее" решение по Украине
Украине и США следует заключить мир с Россией, написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальной сети X. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:17
2024-01-27T02:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
огайо
вооруженные силы украины
сенат сша
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украине и США следует заключить мир с Россией, написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальной сети X."Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир (с Россией. — Прим. ред.)", — считает политик.Сенатор напомнил, что конфликт с Россией уже вынуждает Киев идти на радикальные меры по призыву "стариков". По словам сенатора, средний возраст солдата ВСУ уже достиг 43 лет еще несколько месяцев назад. Кроме того, украинское государство потеряло четверть населения из-за массового оттока беженцев за рубеж. Политик отметил, что те, кто остался, получают базовые государственные услуги исключительно за счет финансовой поддержки Запада."Чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок", — заявил Вэнс.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240127/ukrainets-1923788053.html
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в мире, россия, украина, огайо, вооруженные силы украины, сенат сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Огайо, Вооруженные силы Украины, Сенат США, США
"Станет обрубком". Американский сенатор раскрыл "лучшее" решение по Украине

Сенатор Вэнс назвал мир с Россией лучшим решением для Киева и Вашингтона

© AP Photo / Jeff DeanДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Jeff Dean
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украине и США следует заключить мир с Россией, написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальной сети X.
«
"Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир (с Россией. — Прим. ред.)", — считает политик.
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Сенатор напомнил, что конфликт с Россией уже вынуждает Киев идти на радикальные меры по призыву "стариков". По словам сенатора, средний возраст солдата ВСУ уже достиг 43 лет еще несколько месяцев назад.
Кроме того, украинское государство потеряло четверть населения из-за массового оттока беженцев за рубеж. Политик отметил, что те, кто остался, получают базовые государственные услуги исключительно за счет финансовой поддержки Запада.
"Чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок", — заявил Вэнс.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОгайоВооруженные силы УкраиныСенат СШАСША
 
 
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