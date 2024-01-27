https://ria.ru/20240127/pamyat-1923842924.html

В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда

В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024

В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда

Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:46

2024-01-27T13:46

2024-01-27T13:46

общество

ленинград

москва

молодая гвардия единой россии

мгер

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба МГЕР. "В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память жертв блокады и возложили цветы к монументу Ленинградский фронт в Парке Победы в Москве", - говорится в сообщении. По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, активисты движений по всей стране проводят памятные акции. "Ровно 80 лет назад завершилось одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда, которая продолжалась почти 900 дней. Все эти дни наши предки сражались и погибали за город. Они не сдавались, жертвовали собой для того, чтобы мы могли жить. Низкий им поклон!" - сказал Демидов. Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. Немцы взяли город в кольцо 8 сентября 1941 года, а 27 января 1944-го город был освобожден от фашистской блокады. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% - от голода: ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html

ленинград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, москва, молодая гвардия единой россии, мгер, блокада ленинграда (1941-1944)