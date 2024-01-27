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В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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13:46 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/pamyat-1923842924.html
В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда
В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда
Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:46
2024-01-27T13:46
общество
ленинград
москва
молодая гвардия единой россии
мгер
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба МГЕР. "В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память жертв блокады и возложили цветы к монументу Ленинградский фронт в Парке Победы в Москве", - говорится в сообщении. По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, активисты движений по всей стране проводят памятные акции. "Ровно 80 лет назад завершилось одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда, которая продолжалась почти 900 дней. Все эти дни наши предки сражались и погибали за город. Они не сдавались, жертвовали собой для того, чтобы мы могли жить. Низкий им поклон!" - сказал Демидов. Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. Немцы взяли город в кольцо 8 сентября 1941 года, а 27 января 1944-го город был освобожден от фашистской блокады. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% - от голода: ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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общество, ленинград, москва, молодая гвардия единой россии, мгер, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Москва, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Москве активисты МГЕР и волонтеры почтили память жертв блокады Ленинграда

Активисты МГЕР возложили цветы к монументу Ленинградский фронт в Парке Победы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАктивисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" на церемонии возложения цветов к монументу Ленинградский фронт в парке Победы на Поклонной горе по случаю годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Активисты Молодой Гвардии Единой России и Волонтерской Роты на церемонии возложения цветов к монументу Ленинградский фронт в парке Победы на Поклонной горе по случаю годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" на церемонии возложения цветов к монументу Ленинградский фронт в парке Победы на Поклонной горе по случаю годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" в Москве почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба МГЕР.
"В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады более 3 тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" почтили память жертв блокады и возложили цветы к монументу Ленинградский фронт в Парке Победы в Москве", - говорится в сообщении.
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Вчера, 08:00
По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, активисты движений по всей стране проводят памятные акции.
«
"Ровно 80 лет назад завершилось одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда, которая продолжалась почти 900 дней. Все эти дни наши предки сражались и погибали за город. Они не сдавались, жертвовали собой для того, чтобы мы могли жить. Низкий им поклон!" - сказал Демидов.
Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня. Немцы взяли город в кольцо 8 сентября 1941 года, а 27 января 1944-го город был освобожден от фашистской блокады. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% - от голода: ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек.
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ОбществоЛенинградМоскваМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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