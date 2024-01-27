https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html

Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим

Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим - РИА Новости, 27.01.2024

Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим

Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, отметив, что крупнейший нацистский... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:41

2024-01-27T16:41

2024-01-27T16:41

в мире

освенцим

россия

израиль

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска". 26 января Европейская комиссия опубликовала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в связи с годовщиной освобождения Освенцима, в котором выражается озабоченность в связи с ростом антисемитизма, а также упоминается атака на Израиль из сектора Газа 7 октября прошлого года. В качестве контекста ЕК приводит данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческую справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)". В российском дипломатическом представительстве назвали это ошибкой и призвали Еврокомиссию исправить ее. "Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - говорится в сообщении постпредства России в сети X (ранее Twitter). Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

https://ria.ru/20240122/osventsim-1922840979.html

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в мире, освенцим, россия, израиль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году