Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим
Постпредство РФ: нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия
© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанкСоветские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения
Советские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска".
26 января Европейская комиссия опубликовала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в связи с годовщиной освобождения Освенцима, в котором выражается озабоченность в связи с ростом антисемитизма, а также упоминается атака на Израиль из сектора Газа 7 октября прошлого года.
В качестве контекста ЕК приводит данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческую справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)".
В российском дипломатическом представительстве назвали это ошибкой и призвали Еврокомиссию исправить ее. "Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - говорится в сообщении постпредства России в сети X (ранее Twitter).
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.