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Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим - РИА Новости, 27.01.2024
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16:41 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/osventsim-1923868589.html
Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим
Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим - РИА Новости, 27.01.2024
Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим
Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, отметив, что крупнейший нацистский... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:41
2024-01-27T16:41
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урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска". 26 января Европейская комиссия опубликовала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в связи с годовщиной освобождения Освенцима, в котором выражается озабоченность в связи с ростом антисемитизма, а также упоминается атака на Израиль из сектора Газа 7 октября прошлого года. В качестве контекста ЕК приводит данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческую справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)". В российском дипломатическом представительстве назвали это ошибкой и призвали Еврокомиссию исправить ее. "Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - говорится в сообщении постпредства России в сети X (ранее Twitter). Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html
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в мире, освенцим, россия, израиль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Освенцим, Россия, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия напомнила Еврокомиссии, кто освобождал Освенцим

Постпредство РФ: нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия

© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанкСоветские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения
Советские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Б.Фишман
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Советские врачи и представители Красного креста среди детей-узников лагеря смерти Освенцим в первые часы после его освобождения. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не "союзные войска".
26 января Европейская комиссия опубликовала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в связи с годовщиной освобождения Освенцима, в котором выражается озабоченность в связи с ростом антисемитизма, а также упоминается атака на Израиль из сектора Газа 7 октября прошлого года.
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Для Запада Освенцим освободила уже не Красная армия
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В качестве контекста ЕК приводит данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческую справку, в которой говорится, что "27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)".
В российском дипломатическом представительстве назвали это ошибкой и призвали Еврокомиссию исправить ее. "Именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а не союзные войска", - говорится в сообщении постпредства России в сети X (ранее Twitter).
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В миреОсвенцимРоссияИзраильУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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