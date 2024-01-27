https://ria.ru/20240127/opek-1923873561.html

Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК

Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК - РИА Новости, 27.01.2024

Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:11

2024-01-27T17:11

2024-01-27T17:11

экономика

ангола

россия

опек

александр новак

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка нефти. "Мое мнение: чем больше стран, которые добывают нефть, консолидируют усилия, тем это более эффективно для рынка. Рынок очень тонкий, требует совместных действий. Надо, чтобы участвовало больше стран", - прокомментировал вице-премьер выход Анголы из ОПЕК. В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.

https://ria.ru/20231222/angola-1917369737.html

ангола

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ангола, россия, опек, александр новак