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Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК - РИА Новости, 27.01.2024
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17:11 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/opek-1923873561.html
Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК
Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК - РИА Новости, 27.01.2024
Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:11
2024-01-27T17:11
экономика
ангола
россия
опек
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка нефти. "Мое мнение: чем больше стран, которые добывают нефть, консолидируют усилия, тем это более эффективно для рынка. Рынок очень тонкий, требует совместных действий. Надо, чтобы участвовало больше стран", - прокомментировал вице-премьер выход Анголы из ОПЕК. В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.
https://ria.ru/20231222/angola-1917369737.html
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экономика, ангола, россия, опек, александр новак
Экономика, Ангола, Россия, ОПЕК, Александр Новак
Новак прокомментировал выход Анголы из ОПЕК

Новак: нефтяной рынок тем эффективнее, чем больше в нем участников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя выход Анголы из ОПЕК, сказал журналистам, что чем больше стран консолидируют усилия, тем это более эффективно для мирового рынка нефти.
«
"Мое мнение: чем больше стран, которые добывают нефть, консолидируют усилия, тем это более эффективно для рынка. Рынок очень тонкий, требует совместных действий. Надо, чтобы участвовало больше стран", - прокомментировал вице-премьер выход Анголы из ОПЕК.
В декабре Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтино Азеведо, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало национальным интересам.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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ЭкономикаАнголаРоссияОПЕКАлександр Новак
 
 
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