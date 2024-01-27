https://ria.ru/20240127/opek-1923855698.html

Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+

Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+ - РИА Новости, 27.01.2024

Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+

"Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:05

2024-01-27T15:05

2024-01-27T15:05

выставка-форум "россия"

экономика

александр дюков

опек

газпром

цены на нефть

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "ОПЕК+ уже принял решение о сокращениях. Сокращения фактически начинаются в январе. С другой стороны, мы приближаемся к весеннему сезону, к сезонному росту спроса на нефть. Произойдет это достаточно скоро. На мой взгляд, на данный момент необходимости (в пересмотре квот - ред.) нет", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.

https://ria.ru/20240127/uglevodorody-1923853997.html

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2024

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экономика, александр дюков, опек, газпром, цены на нефть