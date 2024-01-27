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Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+ - РИА Новости, 27.01.2024
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15:05 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/opek-1923855698.html
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+ - РИА Новости, 27.01.2024
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+
"Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:05
2024-01-27T15:05
выставка-форум "россия"
экономика
александр дюков
опек
газпром
цены на нефть
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "ОПЕК+ уже принял решение о сокращениях. Сокращения фактически начинаются в январе. С другой стороны, мы приближаемся к весеннему сезону, к сезонному росту спроса на нефть. Произойдет это достаточно скоро. На мой взгляд, на данный момент необходимости (в пересмотре квот - ред.) нет", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
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экономика, александр дюков, опек, газпром, цены на нефть
Выставка-форум "Россия", Экономика, Александр Дюков, ОПЕК, Газпром, Цены на нефть
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+

Дюков: "Газпром нефть" не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
«
"ОПЕК+ уже принял решение о сокращениях. Сокращения фактически начинаются в январе. С другой стороны, мы приближаемся к весеннему сезону, к сезонному росту спроса на нефть. Произойдет это достаточно скоро. На мой взгляд, на данный момент необходимости (в пересмотре квот - ред.) нет", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков на выставке-форуме Россия
Глава "Газпром нефти" заявил об увеличении добычи углеводородов в 2024 году
Вчера, 14:56
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаАлександр ДюковОПЕКГазпромЦены на нефть
 
 
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