https://ria.ru/20240127/opek-1923855698.html
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+ - РИА Новости, 27.01.2024
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+
"Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:05
2024-01-27T15:05
2024-01-27T15:05
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" на данный момент не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "ОПЕК+ уже принял решение о сокращениях. Сокращения фактически начинаются в январе. С другой стороны, мы приближаемся к весеннему сезону, к сезонному росту спроса на нефть. Произойдет это достаточно скоро. На мой взгляд, на данный момент необходимости (в пересмотре квот - ред.) нет", - сказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
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экономика, александр дюков, опек, газпром, цены на нефть
Выставка-форум "Россия", Экономика, Александр Дюков, ОПЕК, Газпром, Цены на нефть
Дюков ответил, нужны ли новые решения по квотам ОПЕК+
Дюков: "Газпром нефть" не видит необходимости в новых решениях по квотам ОПЕК+