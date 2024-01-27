https://ria.ru/20240127/ogon-1923865675.html

Вечный огонь зажгли на мемориале в Большой Неклиновке Ростовской области

Вечный огонь зажгли на мемориале в Большой Неклиновке Ростовской области - РИА Новости, 27.01.2024

Вечный огонь зажгли на мемориале в Большой Неклиновке Ростовской области

Вечный огонь зажгли в субботу на мемориале в селе Большая Неклиновка Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:22

2024-01-27T16:22

2024-01-27T16:22

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ростовская область

ленинград

александр новак

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Вечный огонь зажгли в субботу на мемориале в селе Большая Неклиновка Ростовской области, сообщает правительство региона. Церемония зажжения Вечного огня состоялась в рамках мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первый Вечный огонь, как символ неугасаемой памяти о подвиге поколения победителей, был зажжен именно в Ленинграде. "Мы помним подвиг наших предков, гордимся нашими ветеранами, тружениками тыла и всем нашим великим народом. Дело чести - увековечивать славу Героев. Сегодня зажжен первый в этом году Вечный огонь на мемориале в селе Большая Неклиновка, где покоятся останки 100 советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение Ростовской области от немецких захватчиков", - сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, принявший участие в церемонии по видеоконференцсвязи. Губернатор Ростовской области напомнил, что село Большая Неклиновка - это часть Миус-фронта, который прорвали в августе 1943 года советские войска и освободили Ростовскую область. В начале сентября был освобожден Донецк, началось освобождение Донбасса. "Наша задача - сохранение подвигов, памяти. Как сказал наш президент, это задача "абсолютной государственной важности". Чтобы эту память сохранить, мы открыли в 2020 году крупный военно-исторический комплекс "Самбекские высоты". Там можно узнать, что происходило до освобождения, что было потом. А потом была Победа, которую ковали и ленинградцы, отстояв этот великий город", - подчеркнул Голубев. В свою очередь, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал, что только в 2023 году в регионах России зажглись 14 новых Вечных огней, почти 20 переведены на режим постоянного горения, а всего в зоне ответственности группы "Газпром" более 1,6 тысячи мемориалов. Новый огонь нанесен на интерактивную карту портала "Храним огонь Победы", где собрана информация о мемориалах с Вечными огнями и Огнями памяти, о военной истории регионов. Мемориал в селе Большая Неклиновка - это братская могила, в которой покоятся останки около 100 советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение села от немецко-фашистских захватчиков в период с октября 1941 по август 1943 года. Открытие памятника состоялось в 1980 году. Он представляет собой каменную стену, на которой высечены барельефные изображения воинов разных родов войск.

https://ria.ru/20240118/shkola-1922188657.html

https://ria.ru/20231206/soglasheniya-1914162642.html

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ростовская область, ленинград, александр новак