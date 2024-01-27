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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.01.2024
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:18
2024-01-27T00:18
2024-01-27T00:18
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 42 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Семь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего выпущено 42 различных боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении гражданского лица.
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР