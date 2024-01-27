Рейтинг@Mail.ru
Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:57 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/neft-1923862105.html
Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию
Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию - РИА Новости, 27.01.2024
Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию
Проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:57
2024-01-27T15:57
выставка-форум "россия"
в мире
индия
россия
александр новак
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774754_247:656:2722:2048_1920x0_80_0_0_087b9620d53fb46fd9db8dd44138fd7e.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня энергетики на выставке "Россия". "По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут", - ответил Новак на вопрос, какая сейчас ситуация с оплатой и отгрузками нефти в Индию.
https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_587886688395f0a034804a562d389181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, александр новак, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", В мире, Индия, Россия, Александр Новак, Выставка-форум "Россия"
Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию

Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня энергетики на выставке "Россия".
"По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут", - ответил Новак на вопрос, какая сейчас ситуация с оплатой и отгрузками нефти в Индию.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов
22 января, 06:04
 
Выставка-форум "Россия"В миреИндияРоссияАлександр НовакВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала