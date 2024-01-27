https://ria.ru/20240127/neft-1923862105.html

Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию

Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию - РИА Новости, 27.01.2024

Новак заявил об отсутствии проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию

Проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:57

2024-01-27T15:57

2024-01-27T15:57

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александр новак

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию, по информации от российских компаний, нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня энергетики на выставке "Россия". "По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут", - ответил Новак на вопрос, какая сейчас ситуация с оплатой и отгрузками нефти в Индию.

https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html

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2024

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в мире, индия, россия, александр новак, выставка-форум "россия"