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В Самаре мужчину задержали за нападение на девушку-инвалида - РИА Новости, 27.01.2024
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22:08 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/napadenie-1923907992.html
В Самаре мужчину задержали за нападение на девушку-инвалида
В Самаре мужчину задержали за нападение на девушку-инвалида - РИА Новости, 27.01.2024
В Самаре мужчину задержали за нападение на девушку-инвалида
Мужчина, напавший в Самаре на девушку-инвалида, которая была за рулем такси, задержан, в отношении него возбуждено четыре уголовных дела, сообщила прокуратура... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:08
2024-01-27T22:08
происшествия
россия
самара
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САМАРА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший в Самаре на девушку-инвалида, которая была за рулем такси, задержан, в отношении него возбуждено четыре уголовных дела, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, пассажир при выходе из такси повредил дверь машины. Девушка-водитель, имеющая нарушения слуха, попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина, не желая признать вину, нанес побои, угрожал убийством и применил насилие в отношении ее подруги, также имеющей инвалидность, отметила прокуратура. В соцсетях сообщалось, что конфликт произошел в октябре прошлого года. В региональном ГУМВД России сообщали журналистам, что по факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям 116 УК РФ (Побои) и 167 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ. "По данному факту органами следствия возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), части 1 статьи 119 (угроза убийством), статье 116 УК РФ (побои), пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). В настоящее время подозреваемый в совершении преступлений задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В субботу уголовные дела были объединены в одно производство. Прокурор Ленинского района города Самары взял на личный контроль результаты расследования уголовного дела.
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происшествия, россия, самара, самарская область
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область
В Самаре мужчину задержали за нападение на девушку-инвалида

В Самаре мужчину задержали за нападение на девушку-инвалида за рулем такси

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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САМАРА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший в Самаре на девушку-инвалида, которая была за рулем такси, задержан, в отношении него возбуждено четыре уголовных дела, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
По данным надзорного ведомства, пассажир при выходе из такси повредил дверь машины. Девушка-водитель, имеющая нарушения слуха, попросила подругу подъехать для помощи в урегулировании конфликта. Мужчина, не желая признать вину, нанес побои, угрожал убийством и применил насилие в отношении ее подруги, также имеющей инвалидность, отметила прокуратура.
В соцсетях сообщалось, что конфликт произошел в октябре прошлого года. В региональном ГУМВД России сообщали журналистам, что по факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям 116 УК РФ (Побои) и 167 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РФ.
"По данному факту органами следствия возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), части 1 статьи 119 (угроза убийством), статье 116 УК РФ (побои), пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). В настоящее время подозреваемый в совершении преступлений задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В субботу уголовные дела были объединены в одно производство. Прокурор Ленинского района города Самары взял на личный контроль результаты расследования уголовного дела.
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