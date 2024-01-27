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Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам - РИА Новости, 27.01.2024
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https://ria.ru/20240127/nagrazhdenie-1923798327.html
Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам
Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам - РИА Новости, 27.01.2024
Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам
Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников инженерно-саперного батальона в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:02
2024-01-27T05:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников инженерно-саперного батальона в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим отдельного инженерно-саперного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении, вручили боевые государственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что боевые государственные награды были вручены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. По данным ведомства, военнослужащим вручили знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и За разминирование. "Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких. Командир соединения поздравил инженеров с днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", - сообщили в МО.
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам

МО: командир Ивановского соединения ВДВ вручил награды отличившимся саперам

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников инженерно-саперного батальона в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащим отдельного инженерно-саперного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении, вручили боевые государственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что боевые государственные награды были вручены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. По данным ведомства, военнослужащим вручили знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и За разминирование.
"Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких. Командир соединения поздравил инженеров с днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", - сообщили в МО.
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