https://ria.ru/20240127/nagrazhdenie-1923798327.html

Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам

Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам - РИА Новости, 27.01.2024

Командир соединения ВДВ вручил награды отличившимся в СВО саперам

Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников инженерно-саперного батальона в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T05:02

2024-01-27T05:02

2024-01-27T05:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Командир Ивановского соединения ВДВ наградил десантников инженерно-саперного батальона в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим отдельного инженерно-саперного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на артемовском направлении, вручили боевые государственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что боевые государственные награды были вручены за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции. По данным ведомства, военнослужащим вручили знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова и За разминирование. "Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких. Командир соединения поздравил инженеров с днем образования воинской части и поблагодарил их за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", - сообщили в МО.

https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923796803.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф