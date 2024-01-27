https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html

Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество

Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество - РИА Новости, 27.01.2024

Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество

Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:38

2024-01-27T14:38

2024-01-27T14:38

выставка-форум "россия"

мьянма

россия

максим решетников

экономика

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Диалог в рамках комиссии у нас сложился конструктивный. Предлагаю зафиксировать за нашими ведомствами все исполнение всех необходимых поручений… Необходимо активизировать работу по диверсификации товарооборота, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности из Мьянмы в Россию", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. Он добавил, что необходимо обеспечить удобные каналы расчета для российских туристов в Мьянме. Министр также пригласил делегацию Мьянмы принять участие в Российской туристическом форуме "Путешествуй", ПМЭФ и ВЭФ. "Я уверен, что все методы и способы взаимодействия были обсуждены в сегодняшней сессии", - отметил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, закрывая сессию.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html

мьянма

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мьянма, россия, максим решетников, экономика, выставка-форум "россия"