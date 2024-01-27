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Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество - РИА Новости, 27.01.2024
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14:38 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество - РИА Новости, 27.01.2024
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество
Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:38
2024-01-27T14:38
выставка-форум "россия"
мьянма
россия
максим решетников
экономика
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Диалог в рамках комиссии у нас сложился конструктивный. Предлагаю зафиксировать за нашими ведомствами все исполнение всех необходимых поручений… Необходимо активизировать работу по диверсификации товарооборота, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности из Мьянмы в Россию", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. Он добавил, что необходимо обеспечить удобные каналы расчета для российских туристов в Мьянме. Министр также пригласил делегацию Мьянмы принять участие в Российской туристическом форуме "Путешествуй", ПМЭФ и ВЭФ. "Я уверен, что все методы и способы взаимодействия были обсуждены в сегодняшней сессии", - отметил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, закрывая сессию.
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мьянма, россия, максим решетников, экономика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Мьянма, Россия, Максим Решетников, Экономика, Выставка-форум "Россия"
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество

Решетников: надо активизировать работу по диверсификации товарооборота с Мьянмы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Диалог в рамках комиссии у нас сложился конструктивный. Предлагаю зафиксировать за нашими ведомствами все исполнение всех необходимых поручений… Необходимо активизировать работу по диверсификации товарооборота, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности из Мьянмы в Россию", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Он добавил, что необходимо обеспечить удобные каналы расчета для российских туристов в Мьянме.
Министр также пригласил делегацию Мьянмы принять участие в Российской туристическом форуме "Путешествуй", ПМЭФ и ВЭФ.
"Я уверен, что все методы и способы взаимодействия были обсуждены в сегодняшней сессии", - отметил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, закрывая сессию.
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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