https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество - РИА Новости, 27.01.2024
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество
Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:38
2024-01-27T14:38
2024-01-27T14:38
выставка-форум "россия"
мьянма
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максим решетников
экономика
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Диалог в рамках комиссии у нас сложился конструктивный. Предлагаю зафиксировать за нашими ведомствами все исполнение всех необходимых поручений… Необходимо активизировать работу по диверсификации товарооборота, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности из Мьянмы в Россию", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников. Он добавил, что необходимо обеспечить удобные каналы расчета для российских туристов в Мьянме. Министр также пригласил делегацию Мьянмы принять участие в Российской туристическом форуме "Путешествуй", ПМЭФ и ВЭФ. "Я уверен, что все методы и способы взаимодействия были обсуждены в сегодняшней сессии", - отметил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, закрывая сессию.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, максим решетников, экономика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Мьянма, Россия, Максим Решетников, Экономика, Выставка-форум "Россия"
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество
Решетников: надо активизировать работу по диверсификации товарооборота с Мьянмы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма и Российская Федерация договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Диалог в рамках комиссии у нас сложился конструктивный. Предлагаю зафиксировать за нашими ведомствами все исполнение всех необходимых поручений… Необходимо активизировать работу по диверсификации товарооборота, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности из Мьянмы в Россию", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Он добавил, что необходимо обеспечить удобные каналы расчета для российских туристов в Мьянме.
Министр также пригласил делегацию Мьянмы принять участие в Российской туристическом форуме "Путешествуй", ПМЭФ и ВЭФ.
"Я уверен, что все методы и способы взаимодействия были обсуждены в сегодняшней сессии", - отметил министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, закрывая сессию.
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