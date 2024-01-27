https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции - РИА Новости, 27.01.2024
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции
Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:35
2024-01-27T14:35
2024-01-27T14:38
выставка-форум "россия"
экономика
мьянма
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Мы приглашаем инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту этих инвестиций", - отметил Кан Зо. Министр добавил, что в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в самых разных областях - сельского хозяйства, промышленности, сервиса, также сотрудничества между людьми.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мьянма, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Мьянма, Россия, Выставка-форум "Россия"
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции
Министр инвестиций Кан Зо: Мьянма способна защитить российские инвестиции
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы приглашаем инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту этих инвестиций", - отметил Кан Зо.
Министр добавил, что в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в самых разных областях - сельского хозяйства, промышленности, сервиса, также сотрудничества между людьми.
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество