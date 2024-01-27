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Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции - РИА Новости, 27.01.2024
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14:35 27.01.2024 (обновлено: 14:38 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/myanma-1923849480.html
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции - РИА Новости, 27.01.2024
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции
Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:35
2024-01-27T14:38
выставка-форум "россия"
экономика
мьянма
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Мы приглашаем инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту этих инвестиций", - отметил Кан Зо. Министр добавил, что в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в самых разных областях - сельского хозяйства, промышленности, сервиса, также сотрудничества между людьми.
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экономика, мьянма, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Мьянма, Россия, Выставка-форум "Россия"
Власти Мьянмы заявили, что способны защитить российские инвестиции

Министр инвестиций Кан Зо: Мьянма способна защитить российские инвестиции

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Республика Союз Мьянма приглашает российских инвесторов в страну и способна защитить их инвестиции, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проходящей на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы приглашаем инвесторов из России инвестировать в разные области нашего сотрудничества. Мы можем обеспечить защиту этих инвестиций", - отметил Кан Зо.
Министр добавил, что в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в самых разных областях - сельского хозяйства, промышленности, сервиса, также сотрудничества между людьми.
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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