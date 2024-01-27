https://ria.ru/20240127/moskva-1924362899.html

Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году

Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024

Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году

Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в Москве в 2023 году в рамках программы "Чистое небо", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-27T14:58

2024-01-27T14:58

2024-01-30T14:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892015888_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_cdbc999994848ff79c11ce12ca67e999.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в Москве в 2023 году в рамках программы "Чистое небо", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Программа "Чистое небо" реализуется в Москве уже восемь лет в рамках комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств... Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в прошлом году", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что в результате благоустройства город преображается, повышается надёжность и безопасность электросетей, увеличивается срок их службы. Кроме того, пилоты Московского авиацентра теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240126/moskva-1923627434.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы