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Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:58 27.01.2024 (обновлено: 14:21 30.01.2024)
https://ria.ru/20240127/moskva-1924362899.html
Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году
Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2024
Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году
Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в Москве в 2023 году в рамках программы "Чистое небо", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-27T14:58
2024-01-30T14:21
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в Москве в 2023 году в рамках программы "Чистое небо", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Программа "Чистое небо" реализуется в Москве уже восемь лет в рамках комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств... Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в прошлом году", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что в результате благоустройства город преображается, повышается надёжность и безопасность электросетей, увеличивается срок их службы. Кроме того, пилоты Московского авиацентра теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим.
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Собянин: больше 70 км воздушных проводов спрятали в Москве в 2023 году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в Москве в 2023 году в рамках программы "Чистое небо", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Программа "Чистое небо" реализуется в Москве уже восемь лет в рамках комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств... Больше 70 километров воздушных проводов спрятали под землю в прошлом году", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Бирюков: ремонт Лефортовского тоннеля стартовал в Москве
26 января, 12:57
Мэр отметил, что в результате благоустройства город преображается, повышается надёжность и безопасность электросетей, увеличивается срок их службы. Кроме того, пилоты Московского авиацентра теперь могут приземляться даже на узких улицах для оказания экстренной помощи пострадавшим.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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