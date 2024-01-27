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Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон - РИА Новости, 27.01.2024
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14:11 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/moldavii-1923846911.html
Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон
Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон - РИА Новости, 27.01.2024
Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон
Экс-президент Молдавии и лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что жителей республики все чаще пытаются разделить по разным признакам и с этим... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:11
2024-01-27T14:11
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что жителей республики все чаще пытаются разделить по разным признакам и с этим нужно бороться. "Сегодня в нашей стране мы все чаще сталкиваемся с попытками разделить население по языковому, национальному и другим признакам, что недопустимо для цивилизованного государства. Мы должны быть нацелены на установление дружеских отношений и межэтнического согласия, а также бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил Додон на церемонии возложения цветов памятнику жертвам фашизма. Экс-президент отметил, что в Международный день памяти жертв Холокоста нужно усвоить ошибки прошлого и не повторять их в будущем. "Одно из самых жестоких преступлений в мировой истории, к сожалению, не обошло стороной и Молдову, где нацисты убили около 350 тысяч евреев. Холокост стал символом боли и страданий, суровым уроком для всего человечества, который необходимо усвоить, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - добавил Додон. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20240126/moldavia-1923773458.html
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в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон

Додон: жителей Молдавии все чаще пытаются разделить по разным признакам

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что жителей республики все чаще пытаются разделить по разным признакам и с этим нужно бороться.
"Сегодня в нашей стране мы все чаще сталкиваемся с попытками разделить население по языковому, национальному и другим признакам, что недопустимо для цивилизованного государства. Мы должны быть нацелены на установление дружеских отношений и межэтнического согласия, а также бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил Додон на церемонии возложения цветов памятнику жертвам фашизма.
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Экс-президент отметил, что в Международный день памяти жертв Холокоста нужно усвоить ошибки прошлого и не повторять их в будущем.
«
"Одно из самых жестоких преступлений в мировой истории, к сожалению, не обошло стороной и Молдову, где нацисты убили около 350 тысяч евреев. Холокост стал символом боли и страданий, суровым уроком для всего человечества, который необходимо усвоить, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - добавил Додон.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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