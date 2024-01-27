https://ria.ru/20240127/moldavii-1923846911.html

Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон

Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон - РИА Новости, 27.01.2024

Жителей Молдавии все чаще пытаются разделить, заявил Додон

Экс-президент Молдавии и лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что жителей республики все чаще пытаются разделить по разным признакам и с этим... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:11

2024-01-27T14:11

2024-01-27T14:11

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии и лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что жителей республики все чаще пытаются разделить по разным признакам и с этим нужно бороться. "Сегодня в нашей стране мы все чаще сталкиваемся с попытками разделить население по языковому, национальному и другим признакам, что недопустимо для цивилизованного государства. Мы должны быть нацелены на установление дружеских отношений и межэтнического согласия, а также бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - заявил Додон на церемонии возложения цветов памятнику жертвам фашизма. Экс-президент отметил, что в Международный день памяти жертв Холокоста нужно усвоить ошибки прошлого и не повторять их в будущем. "Одно из самых жестоких преступлений в мировой истории, к сожалению, не обошло стороной и Молдову, где нацисты убили около 350 тысяч евреев. Холокост стал символом боли и страданий, суровым уроком для всего человечества, который необходимо усвоить, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - добавил Додон. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240126/moldavia-1923773458.html

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в мире, молдавия, игорь додон