https://ria.ru/20240127/mchs-1923848949.html

В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре

В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре - РИА Новости, 27.01.2024

В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре

Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:27

2024-01-27T14:27

2024-01-27T14:28

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области в Telegram. Пожар произошел рано утром в субботу в многоквартирном доме на улице Шаумяна, 30. Горела квартира на пятом этаже дома. "Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 48 жильцов, 22 человека спасли - их спускали по автолестнице", - сказал представитель ведомства. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На месте обнаружили тело женщины. К тушению привлекались 13 единиц техники и более 40 спасателей МЧС России.

https://ria.ru/20240127/npz-1923835736.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)