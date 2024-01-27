Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 27.01.2024 (обновлено: 14:28 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/mchs-1923848949.html
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре - РИА Новости, 27.01.2024
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре
Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:27
2024-01-27T14:28
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области в Telegram. Пожар произошел рано утром в субботу в многоквартирном доме на улице Шаумяна, 30. Горела квартира на пятом этаже дома. "Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 48 жильцов, 22 человека спасли - их спускали по автолестнице", - сказал представитель ведомства. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На месте обнаружили тело женщины. К тушению привлекались 13 единиц техники и более 40 спасателей МЧС России.
https://ria.ru/20240127/npz-1923835736.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре

МЧС: пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области в Telegram.
Пожар произошел рано утром в субботу в многоквартирном доме на улице Шаумяна, 30. Горела квартира на пятом этаже дома.
«
"Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 48 жильцов, 22 человека спасли - их спускали по автолестнице", - сказал представитель ведомства.
Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На месте обнаружили тело женщины.
К тушению привлекались 13 единиц техники и более 40 спасателей МЧС России.
Место пожара на нефтебазе в Туапсе
Глава Минэнерго высказался о последствиях пожара на Туапсинском НПЗ
Вчера, 12:54
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала