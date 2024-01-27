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В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре - РИА Новости, 27.01.2024
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре
Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:27
2024-01-27T14:27
2024-01-27T14:28
происшествия
ростов-на-дону
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, на месте было обнаружено тело одной погибшей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области в Telegram. Пожар произошел рано утром в субботу в многоквартирном доме на улице Шаумяна, 30. Горела квартира на пятом этаже дома. "Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 48 жильцов, 22 человека спасли - их спускали по автолестнице", - сказал представитель ведомства. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. На месте обнаружили тело женщины. К тушению привлекались 13 единиц техники и более 40 спасателей МЧС России.
https://ria.ru/20240127/npz-1923835736.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре
МЧС: пожарные спасли 22 человека из горящего дома в центре Ростова-на-Дону