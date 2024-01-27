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Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи - РИА Новости, 27.01.2024
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Религия
 
21:48 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/lukyanov-1923905677.html
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи - РИА Новости, 27.01.2024
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:48
2024-01-27T21:48
религия
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
общество
год семьи
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26.01.2024 № 159-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также в состав оргкомитета вошел исполнительный директор Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных ценность "Союз отцов" Александр Заремба.
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
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россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество, год семьи
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, Общество, Год семьи
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи

Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи в РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в РФ.
Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26.01.2024 № 159-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в состав оргкомитета вошел исполнительный директор Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных ценность "Союз отцов" Александр Заремба.
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РелигияРоссияФедор ЛукьяновРусская православная церковьОбществоГод семьи
 
 
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