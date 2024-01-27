https://ria.ru/20240127/lukyanov-1923905677.html

Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи

Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи - РИА Новости, 27.01.2024

Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:48

2024-01-27T21:48

2024-01-27T21:48

религия

россия

федор лукьянов

русская православная церковь

общество

год семьи

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26.01.2024 № 159-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также в состав оргкомитета вошел исполнительный директор Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных ценность "Союз отцов" Александр Заремба.

https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html

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россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество, год семьи