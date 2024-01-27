https://ria.ru/20240127/lukyanov-1923905677.html
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи - РИА Новости, 27.01.2024
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи
Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:48
2024-01-27T21:48
2024-01-27T21:48
религия
россия
федор лукьянов
русская православная церковь
общество
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec680197432b61b831e4b6e3f3f925f9.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов включен в состав оргкомитета проведения Года семьи в РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 26.01.2024 № 159-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также в состав оргкомитета вошел исполнительный директор Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных ценность "Союз отцов" Александр Заремба.
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_e74e243d0211ecf8556bbc4c62a8830e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федор лукьянов, русская православная церковь, общество, год семьи
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Русская православная церковь, Общество, Год семьи
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи
Священника Лукьянова включили в состав оргкомитета проведения Года семьи в РФ