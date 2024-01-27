https://ria.ru/20240127/lukashevich-1923628620.html
Биография Александра Лукашевича
Биография Александра Лукашевича - РИА Новости, 27.01.2024
Биография Александра Лукашевича
Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Казимирович Лукашевич родился 27 января 1959 года в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:01
2024-01-27T02:01
2024-01-27T02:01
справки
александр лукашевич
москва
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Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Казимирович Лукашевич родился 27 января 1959 года в Москве. В 1981 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (ныне – Московский государственный институт международных отношений (университет) (МГИМО) МИД РФ).В системе МИД с 1981 года.В 1981-1983 годах – референт, референт-секретарь Генерального консульства СССР в городе Мазари-Шариф (Афганистан).В 1983-1985 годах – переводчик посольства СССР в Афганистане.В 1986-1987 годах был атташе Отдела стран Среднего Востока МИД СССР.В 1987-1989 годах – третий секретарь посольства СССР в Афганистане.В 1989-1991 годах – третий секретарь Отдела/Управления стран Среднего Востока МИД СССР.В 1991-1994 годах – вице-консул, консул Генерального консульства СССР/России в Мазари-Шарифе (Афганистан).В 1994-1995 годах – слушатель Курсов усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД России.В 1996 году – первый секретарь, советник Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.В 1996-2000 годах – советник Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене (Австрия).В 2000-2003 годах – старший советник, начальник отдела Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.В 2003-2008 годах был старшим советником посольства России в США.В 2008-2010 годах – заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене (Австрия).В период 2010-2015 годов занимал должность официального представителя, директора Департамента информации и печати МИД России. 5 августа 2015 года Александр Лукашевич был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ (Вена, Австрия). Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2018).Награжден орденами Дружбы (2014), Почета (2019). Владеет английским, персидским и французским языками.Александр Лукашевич женат, у него две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, александр лукашевич, москва
Справки, Александр Лукашевич, Москва
Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Казимирович Лукашевич родился 27 января
1959 года в Москве
.
В 1981 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (ныне – Московский государственный институт международных отношений (университет) (МГИМО) МИД РФ).
В системе МИД с 1981 года.
В 1981-1983 годах – референт, референт-секретарь Генерального консульства СССР в городе Мазари-Шариф (Афганистан).
В 1983-1985 годах – переводчик посольства СССР в Афганистане.
В 1986-1987 годах был атташе Отдела стран Среднего Востока МИД СССР.
В 1987-1989 годах – третий секретарь посольства СССР в Афганистане.
В 1989-1991 годах – третий секретарь Отдела/Управления стран Среднего Востока МИД СССР.
В 1991-1994 годах – вице-консул, консул Генерального консульства СССР/России в Мазари-Шарифе (Афганистан).
В 1994-1995 годах – слушатель Курсов усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД России.
В 1996 году – первый секретарь, советник Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
В 1996-2000 годах – советник Постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене (Австрия).
В 2000-2003 годах – старший советник, начальник отдела Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
В 2003-2008 годах был старшим советником посольства России в США.
В 2008-2010 годах – заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене (Австрия).
В период 2010-2015 годов занимал должность
официального представителя, директора Департамента информации и печати МИД России.
5 августа 2015 года Александр Лукашевич был назначен
постоянным представителем России при ОБСЕ (Вена, Австрия).
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2018
).
Награжден орденами Дружбы (2014
), Почета (2019
).
Владеет английским, персидским и французским языками.
Александр Лукашевич женат, у него две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников