https://ria.ru/20240127/leningrad-1923834966.html
Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев
Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2024
Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады заявил в VK, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге, это... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:44
2024-01-27T12:44
2024-01-27T14:18
общество
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады заявил в VK, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге, это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.Он добавил, что дата 80-летия полного снятия блокады Ленинграда - особая для всей нашей страны, так как она живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и одном из величайших подвигов советского народа. Почти 900 дней и ночей город постоянно подвергался бомбардировкам, от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей."Наш долг – бережно хранить память о подвиге советского народа. Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма. При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", — написал Медведев на своей странице "Вконтакте"."Но, несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял. Наши солдаты и офицеры, проявив отвагу и героизм, не позволили немецким захватчикам взять Северную столицу. А главное – фашисты так и не смогли сломить дух её жителей. Сегодня мы скорбим о тех, кто погиб, защищая осаждённый город, кто ценой своей жизни прорвал блокаду. Низкий им поклон", — добавил Медведев.
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общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия, дмитрий медведев
Общество, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Россия, Дмитрий Медведев
Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев
Медведев: Киев при поддержке Запада пытается бросить вызов всему миру
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады заявил в VK
, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге, это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.
Он добавил, что дата 80-летия полного снятия блокады Ленинграда - особая для всей нашей страны, так как она живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и одном из величайших подвигов советского народа. Почти 900 дней и ночей город постоянно подвергался бомбардировкам, от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей.
"Наш долг – бережно хранить память о подвиге советского народа. Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма. При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", — написал Медведев на своей странице "Вконтакте".
"Но, несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял. Наши солдаты и офицеры, проявив отвагу и героизм, не позволили немецким захватчикам взять Северную столицу. А главное – фашисты так и не смогли сломить дух её жителей. Сегодня мы скорбим о тех, кто погиб, защищая осаждённый город, кто ценой своей жизни прорвал блокаду. Низкий им поклон", — добавил Медведев.
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