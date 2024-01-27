https://ria.ru/20240127/leningrad-1923834966.html

Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев

Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2024

Киев пытается бросить вызов всему цивилизованному миру, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады заявил в VK, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге, это... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:44

2024-01-27T12:44

2024-01-27T14:18

общество

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады заявил в VK, что долг россиян – бережно хранить память о подвиге, это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.Он добавил, что дата 80-летия полного снятия блокады Ленинграда - особая для всей нашей страны, так как она живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и одном из величайших подвигов советского народа. Почти 900 дней и ночей город постоянно подвергался бомбардировкам, от голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей."Наш долг – бережно хранить память о подвиге советского народа. Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма. При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", — написал Медведев на своей странице "Вконтакте"."Но, несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял. Наши солдаты и офицеры, проявив отвагу и героизм, не позволили немецким захватчикам взять Северную столицу. А главное – фашисты так и не смогли сломить дух её жителей. Сегодня мы скорбим о тех, кто погиб, защищая осаждённый город, кто ценой своей жизни прорвал блокаду. Низкий им поклон", — добавил Медведев.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923834458.html

ленинград

россия

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общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия, дмитрий медведев