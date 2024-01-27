https://ria.ru/20240127/krushenie-1923859977.html

Адвокат рассказал, как на Украине хотят отвлечь внимание от крушения Ил-76

Адвокат рассказал, как на Украине хотят отвлечь внимание от крушения Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024

Адвокат рассказал, как на Украине хотят отвлечь внимание от крушения Ил-76

Адвокат Украинской православной церкви, американский юрист Роберт Амстердам считает, что депутаты Верховной рады, форсируя тему о принятии законопроекта о... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:41

2024-01-27T15:41

2024-01-27T15:41

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крушение ил-76 в белгородской области

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Адвокат Украинской православной церкви, американский юрист Роберт Амстердам считает, что депутаты Верховной рады, форсируя тему о принятии законопроекта о запрете канонической УПЦ, пытаются таким образом отвлечь внимание общественности от крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными, сообщает украинское издание "Страна". Накануне СК РФ опубликовал в Telegram-канале кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате теракта. "С самого начала мы утверждали, что законопроект 8371 не имеет ничего общего с безопасностью Украины, а является отчаянным политическим трюком. И Рада только что доказала эту точку зрения более четко, чем когда-либо", - приводит слова Амстердама украинское издание "Страна". По его словам, активизация в Раде вопроса о принятии во втором чтении законопроекта о запрете УПЦ является попыткой отвлечь внимание общественности от истории со сбитием российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Амстердам назвал это "шокирующим проявлением политического оппортунизма" со стороны украинских парламентариев. "Сейчас не время продолжать политику разделения. Мы намерены привлечь к ответственности авторов этого репрессивного законодательства на международном уровне и напомнить властям, что даже в военное время права человека должны соблюдаться для всех украинцев", - добавил он. Как передает издание, депутат от партии "Слуга народа" Александр Аликсийчук 25 января заявил, что Рада должна принять законопроект о запрете УПЦ уже в феврале. В свою очередь глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что комитет рассмотрит законопроект ко второму чтению в ближайшее время. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

https://ria.ru/20240126/il-1923767407.html

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в мире, украина, россия, украинская православная церковь, крушение ил-76 в белгородской области, верховная рада украины