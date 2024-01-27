Адвокат рассказал, как на Украине хотят отвлечь внимание от крушения Ил-76
Адвокат Амстердам: Рада хочет отвлечь внимание от Ил-76 темой запрета УПЦ
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Адвокат Украинской православной церкви, американский юрист Роберт Амстердам считает, что депутаты Верховной рады, форсируя тему о принятии законопроекта о запрете канонической УПЦ, пытаются таким образом отвлечь внимание общественности от крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными, сообщает украинское издание "Страна".
Накануне СК РФ опубликовал в Telegram-канале кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области в результате теракта.
"С самого начала мы утверждали, что законопроект 8371 не имеет ничего общего с безопасностью Украины, а является отчаянным политическим трюком. И Рада только что доказала эту точку зрения более четко, чем когда-либо", - приводит слова Амстердама украинское издание "Страна".
По его словам, активизация в Раде вопроса о принятии во втором чтении законопроекта о запрете УПЦ является попыткой отвлечь внимание общественности от истории со сбитием российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Амстердам назвал это "шокирующим проявлением политического оппортунизма" со стороны украинских парламентариев.
"Сейчас не время продолжать политику разделения. Мы намерены привлечь к ответственности авторов этого репрессивного законодательства на международном уровне и напомнить властям, что даже в военное время права человека должны соблюдаться для всех украинцев", - добавил он.
Как передает издание, депутат от партии "Слуга народа" Александр Аликсийчук 25 января заявил, что Рада должна принять законопроект о запрете УПЦ уже в феврале. В свою очередь глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что комитет рассмотрит законопроект ко второму чтению в ближайшее время.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.