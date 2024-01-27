В Москвариуме умер детеныш косатки Наи
В Москвариуме из-за врожденного заболевания погиб детеныш косатки Наи
Детеныш косатки Наи в Москвариуме. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Детеныш косатки Наи погиб в пятницу, причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать, сообщается на сайте столичного Москвариума.
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"Двадцать девятого декабря 2023 года в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветеринарные врачи "Москвариума" не проводили медицинские обследования маленькой косатки, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления. Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений, и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша, говорится в сообщении.
Сообщается, что команда "Москвариума" скорбит об утрате малышки и продолжает круглосуточно следить за состоянием Наи.
"Несмотря на то, что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований. На текущий момент все усилия команды "Москвариума" направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи", - цитируют в сообщении главу ветеринарной службы "Москвариума" Ирину Суворову.