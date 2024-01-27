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В Москвариуме умер детеныш косатки Наи - РИА Новости, 27.01.2024
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09:37 27.01.2024 (обновлено: 09:40 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/kosatka-1923811560.html
В Москвариуме умер детеныш косатки Наи
В Москвариуме умер детеныш косатки Наи - РИА Новости, 27.01.2024
В Москвариуме умер детеныш косатки Наи
Детеныш косатки Наи погиб в пятницу, причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать, сообщается... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T09:37
2024-01-27T09:40
общество
россия
москвариум
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Детеныш косатки Наи погиб в пятницу, причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать, сообщается на сайте столичного Москвариума. "Двадцать девятого декабря 2023 года в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать", - говорится в сообщении. Отмечается, что ветеринарные врачи "Москвариума" не проводили медицинские обследования маленькой косатки, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления. Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений, и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша, говорится в сообщении. Сообщается, что команда "Москвариума" скорбит об утрате малышки и продолжает круглосуточно следить за состоянием Наи. "Несмотря на то, что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований. На текущий момент все усилия команды "Москвариума" направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи", - цитируют в сообщении главу ветеринарной службы "Москвариума" Ирину Суворову.
https://ria.ru/20231024/kosatki-1904836955.html
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общество, россия, москвариум
Общество, Россия, Москвариум
В Москвариуме умер детеныш косатки Наи

В Москвариуме из-за врожденного заболевания погиб детеныш косатки Наи

© Фото : МосквариумДетеныш косатки Наи в Москвариуме
Детеныш косатки Наи в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Москвариум
Детеныш косатки Наи в Москвариуме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Детеныш косатки Наи погиб в пятницу, причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать, сообщается на сайте столичного Москвариума.
«
"Двадцать девятого декабря 2023 года в России прошли первые роды косатки в искусственной среде обитания. Несмотря на удачное завершение сложных родов и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла. Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветеринарные врачи "Москвариума" не проводили медицинские обследования маленькой косатки, ограничиваясь визуальным мониторингом ее активности и кормления. Это обусловлено тем, что в первые месяцы жизни происходит становление детско-родительских отношений, и любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша, говорится в сообщении.
Сообщается, что команда "Москвариума" скорбит об утрате малышки и продолжает круглосуточно следить за состоянием Наи.
"Несмотря на то, что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, благодаря доверительной связи с тренерами центра она позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований. На текущий момент все усилия команды "Москвариума" направлены на поддержание стабильного эмоционального и физического состояния Наи", - цитируют в сообщении главу ветеринарной службы "Москвариума" Ирину Суворову.
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