https://ria.ru/20240127/kitay-1923863253.html

Фестиваль "Сделано в России" в Китае посетят около трех миллионов человек

Фестиваль "Сделано в России" в Китае посетят около трех миллионов человек - РИА Новости, 27.01.2024

Фестиваль "Сделано в России" в Китае посетят около трех миллионов человек

Ожидается, что первый фестиваль-ярмарку российских продуктов "Сделано в России", проходящий на северо-востоке Китая, посетят около трех миллионов человек,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:04

2024-01-27T16:04

2024-01-27T16:04

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Ожидается, что первый фестиваль-ярмарку российских продуктов "Сделано в России", проходящий на северо-востоке Китая, посетят около трех миллионов человек, сообщил РИА Новости председатель совета директоров B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем "КИФА" Сунь Тяньшу. Первый фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся 27 января в городе Шэньян, столице северо-восточной китайской провинции Ляонин. Фестиваль-ярмарка продлится до 5 февраля, он проходит в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и приурочен к Китайскому новому году, а также открывает перекрестный Год культуры России – Китая. По словам Сунь Тяньшу, ожидается, что фестиваль российских продуктов посетят около 3 миллионов человек. "Российская продукция очень популярна в Китае. Российские мучные изделия, молочные продукты, минеральная, питьевая вода, рыбная продукция пользуются особой популярностью, поскольку они натуральные, экологически чистые и вкусные", - сказал он. Сунь Тяньшу отметил, что выбор провинции Ляонин местом проведения фестиваля продуктовых товаров не случаен. "Провинция Ляонин, расположенная на северо-востоке Китая, имеет развитую транспортную инфраструктуру, а ее сотрудничество с Россией непрерывно расширяется", - добавил он. С января по сентябрь 2023 года объем торговли между провинцией Ляонин и Россией достиг 42,64 миллиарда юаней (около 6 миллиардов долларов), увеличившись на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил Сунь Тяньшу. Платформа цифровой торговли между Россией и Китаем "КИФА" является одним из соорганизаторов фестиваля. По словам Сунь Тяньшу российские производители, участвуя в фестивале, смогут оценить спрос китайских потребителей на их продукцию. На прилавках ярмарки представлено около 1,5 тысячи наименований товаров, в том числе различные сладости, напитки, натуральные молочные изделия, свежие морепродукты и другая продукция от российских производителей. Купить российские товары жители Китая также могут в Национальных магазинах Made in Russia на маркетплейсах Tmall, Taоbao, WeChat, JD и Douyin Store. Всего в пилотном фестивале-ярмарке принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России.

https://ria.ru/20240112/festival-1920984020.html

https://ria.ru/20231228/tovary-1918690604.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия