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ЦАХАЛ заявил о проведении учений на севере Израиля - РИА Новости, 27.01.2024
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23:54 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/izrail-1923913839.html
ЦАХАЛ заявил о проведении учений на севере Израиля
ЦАХАЛ заявил о проведении учений на севере Израиля - РИА Новости, 27.01.2024
ЦАХАЛ заявил о проведении учений на севере Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении интенсивных учений для повышения боеготовности на севере страны. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T23:54
2024-01-27T23:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
палестина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении интенсивных учений для повышения боеготовности на севере страны. "За последнюю неделю Северное командование провело интенсивное обучение для повышения готовности к боевым действиям на северной границе. В рамках недавних тренировочных программ для резервных батальонов на северном фронте военнослужащие Северной десантной бригады (226) и боевые инженерные войска провели тренировочные учения. Учения подготовили военнослужащих к ведению боевых действий в густонаселенных городских районах, в зимних погодных условиях и на северной местности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. В учениях, как отмечается, были задействованы танковые, инженерно-саперные, пехотные и артиллерийские подразделения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 26 тысяч, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240127/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, палестина
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Палестина
ЦАХАЛ заявил о проведении учений на севере Израиля

ЦАХАЛ заявил о проведении учений для повышения боеготовности на севере Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении интенсивных учений для повышения боеготовности на севере страны.
"За последнюю неделю Северное командование провело интенсивное обучение для повышения готовности к боевым действиям на северной границе. В рамках недавних тренировочных программ для резервных батальонов на северном фронте военнослужащие Северной десантной бригады (226) и боевые инженерные войска провели тренировочные учения. Учения подготовили военнослужащих к ведению боевых действий в густонаселенных городских районах, в зимних погодных условиях и на северной местности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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В учениях, как отмечается, были задействованы танковые, инженерно-саперные, пехотные и артиллерийские подразделения.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреПалестина
 
 
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