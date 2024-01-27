Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила о новых рейдах в Хан-Юнисе - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/izrail-1923825723.html
Армия Израиля сообщила о новых рейдах в Хан-Юнисе
Армия Израиля сообщила о новых рейдах в Хан-Юнисе - РИА Новости, 27.01.2024
Армия Израиля сообщила о новых рейдах в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила рейды на объектах палестинских группировок в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, ликвидировав за сутки множество вооруженных РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:30
2024-01-27T11:30
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436419_0:14:2888:1639_1920x0_80_0_0_29974eb715d00ce7cf196597af487e46.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила рейды на объектах палестинских группировок в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, ликвидировав за сутки множество вооруженных радикалов, сообщила в субботу пресс-служба ЦАХАЛ. "В Хан-Юнисе войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды на объектах террористов, в том числе на складе с оружием, где находилось большое количество боеприпасов, огнестрельного оружия и различных технических средств. Войска ЦАХАЛ направили БПЛА, который ликвидировал трех террористов, пытавшихся заложить взрывчатку рядом с военными. Военнослужащие ЦАХАЛ также уничтожили многих вооруженных террористов в ближнем бою", - говорится в сообщении. Военные добавили, что танк ЦАХАЛ обстрелял отряд радикалов на одном из объектов в Хан-Юнисе, когда те открыли по израильским силам огонь из гранатометов. Сообщается о ликвидации семи радикалов. Армейское командование ранее заявляло, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. За 3 месяца наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий, которые задействованы в наземной операции в палестинском анклаве. Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240127/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca9a6d81fcc382485eb943362c35d678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля сообщила о новых рейдах в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации вооруженных радикалов во время рейдов в Хан-Юнисе

© AP Photo / Yousef MasoudПоследствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Yousef Masoud
Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила рейды на объектах палестинских группировок в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, ликвидировав за сутки множество вооруженных радикалов, сообщила в субботу пресс-служба ЦАХАЛ.
"В Хан-Юнисе войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды на объектах террористов, в том числе на складе с оружием, где находилось большое количество боеприпасов, огнестрельного оружия и различных технических средств. Войска ЦАХАЛ направили БПЛА, который ликвидировал трех террористов, пытавшихся заложить взрывчатку рядом с военными. Военнослужащие ЦАХАЛ также уничтожили многих вооруженных террористов в ближнем бою", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Военные добавили, что танк ЦАХАЛ обстрелял отряд радикалов на одном из объектов в Хан-Юнисе, когда те открыли по израильским силам огонь из гранатометов. Сообщается о ликвидации семи радикалов.
Армейское командование ранее заявляло, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. За 3 месяца наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек.
В январе ЦАХАЛ вывела из Газы одну из четырех дивизий, которые задействованы в наземной операции в палестинском анклаве.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
Вчера, 08:00
Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала