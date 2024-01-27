https://ria.ru/20240127/izbienie-1923832186.html

В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО

В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО - РИА Новости, 27.01.2024

В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО

Сотрудники полиции проводят проверку сообщения об избиении в Альметьевске участника СВО местными жителями, сообщает МВД по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:25

2024-01-27T12:25

2024-01-27T12:25

происшествия

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку сообщения об избиении в Альметьевске участника СВО местными жителями, сообщает МВД по Татарстану в Telegram-канале. Ранее Telegram-каналы, в частности Readovka, сообщили, что в Альметьевске два молодых человека избили ветерана СВО в одном из ночных клубов, где он работал. По данным издания, мужчину, воевавшего на Донбассе с 2014 года и вернувшегося домой из-за тяжелого ранения, "забили толпой" и сломали три ребра. "В Татарстане сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента с участником СВО. 4 января в полицию Альметьевска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился местный житель 1988 гола рождения с травмами", - говорится в сообщении. По данному факту сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. МВД отмечает, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. В свою очередь, прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил надзорному ведомству взять на особый контроль проверку данного инцидента в Альметьевске.

https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html

https://ria.ru/20240118/sk-1922089348.html

альметьевск

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан)