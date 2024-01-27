https://ria.ru/20240127/izbienie-1923832186.html
В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО
В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО - РИА Новости, 27.01.2024
В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО
Сотрудники полиции проводят проверку сообщения об избиении в Альметьевске участника СВО местными жителями, сообщает МВД по Татарстану в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:25
2024-01-27T12:25
2024-01-27T12:25
происшествия
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
КАЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку сообщения об избиении в Альметьевске участника СВО местными жителями, сообщает МВД по Татарстану в Telegram-канале. Ранее Telegram-каналы, в частности Readovka, сообщили, что в Альметьевске два молодых человека избили ветерана СВО в одном из ночных клубов, где он работал. По данным издания, мужчину, воевавшего на Донбассе с 2014 года и вернувшегося домой из-за тяжелого ранения, "забили толпой" и сломали три ребра. "В Татарстане сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента с участником СВО. 4 января в полицию Альметьевска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратился местный житель 1988 гола рождения с травмами", - говорится в сообщении. По данному факту сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. МВД отмечает, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. В свою очередь, прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил надзорному ведомству взять на особый контроль проверку данного инцидента в Альметьевске.
https://ria.ru/20240119/sk-1922259087.html
https://ria.ru/20240118/sk-1922089348.html
альметьевск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевск, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Альметьевск, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане полиция проверяет информацию об избиении участника СВО
Полиция в Альметьевске проверяет информацию об избиении участника СВО в клубе