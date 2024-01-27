https://ria.ru/20240127/integratsiya-1923907329.html
Мезенцев: усиление интеграции с Россией не угрожает суверенитету Белоруссии
Мезенцев: усиление интеграции с Россией не угрожает суверенитету Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2024
Мезенцев: усиление интеграции с Россией не угрожает суверенитету Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что углубление экономической интеграции в рамках СГ не несет угрозы... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:01
2024-01-27T22:01
2024-01-27T22:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что углубление экономической интеграции в рамках СГ не несет угрозы суверенитету Минска и белорусской культуре. "Если мы, действительно, без натяжки, говорим о братских отношениях Белоруссии и России, говорим об этом не как об ответе на санкционное давление Запада, а как о понимании, что мы делаем друг друга сильнее, то это значит, что ни о какой угрозе независимости и суверенитету Белоруссии речи быть не может", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Он не исключил, что ранее реальная экономическая интеграция, которая делала бы союз сильнее, затормозилась на некоторое время, однако сейчас, по словам Мезенцева, стороны "наверстывают" упущенное. "Но при этом ни национальному укладу, ни национальной традиции, ни белорусском языку никто не угрожает", - заявил госсекретарь. Мезенцев напомнил, что решение о союзном строительстве было принято задолго до западных санкций, когда "был лукавый прогноз Запада сделать нас равноправными партнерами, сделать нас странами, чей интерес учитывается в полном объеме". "Но время показало, что это не так. Прогноз был неискренним. 90-е годы ушли, пришло отрезвление. Есть реальная оценка угроз, вызовов, (стоящих - ред.) перед Белоруссией и Россией. Но есть и позиция национальных лидеров вести политику самостоятельно, с учетом того, что делает Запад", - продолжил он. Мезенцев подчеркнул, что потенциал союзного договора огромен. "С ноября 2021 года начался новый - этап реальной экономической интеграции. Та модель, которую предлагали ученые, в какой-то момент была малореалистичной. Сегодня мы значительно более к ней приблизились. Это модель "Две страны - одна экономика". Это не значит, что с какого-то дня или с какого-то часа по щелчку... всё реализуется в рамках единой, без исключений, наднациональной промышленной политики или политики в агросфере и так далее. Тут не надо упрощать. Но тенденция к тому, чтобы мы были сильнее и не создавали себе условия необоснованной конкуренции, очевидна", - подчеркнул Мезенцев. Он сообщил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства президентам Белоруссии и России будет доложено об итогах реализации 28 союзных программ по развитию интеграции, которые "практически выполнены", также будут представлены новые базовые положения по реализации основных положений союзного договора до 2026 года включительно. В развитие этого документа будут разработаны планы правительств в различных областях. Госсекретарь также указал на заметное увеличение объемов взаимной торговли Белоруссии и России в нацвалютах, в целом на рост товарооборота между странами, значительное увеличение союзного бюджета на этот год, что позволит дополнительно реализовать союзные программы по биомембранам, по региональной группировке войск и по пограничной безопасности. Он рассказал, что отраслевыми ведомствами двух стран предложена модель, когда комплектующие, произведенные в Белоруссии, будут восприниматься в РФ местными производителями "без каких-либо изъятий, без препон, с доверием", и наоборот.
https://ria.ru/20240124/vospitanie-1923233345.html
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922653470.html
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россия, белоруссия, минск, дмитрий мезенцев, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
Мезенцев: усиление интеграции с Россией не угрожает суверенитету Белоруссии
Мезенцев: усиление интеграции с Россией не угрожает суверенитету Белоруссии
МИНСК, 27 янв - РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства
(СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что углубление экономической интеграции в рамках СГ не несет угрозы суверенитету Минска и белорусской культуре.
"Если мы, действительно, без натяжки, говорим о братских отношениях Белоруссии и России, говорим об этом не как об ответе на санкционное давление Запада, а как о понимании, что мы делаем друг друга сильнее, то это значит, что ни о какой угрозе независимости и суверенитету Белоруссии речи быть не может", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.
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Он не исключил, что ранее реальная экономическая интеграция, которая делала бы союз сильнее, затормозилась на некоторое время, однако сейчас, по словам Мезенцева, стороны "наверстывают" упущенное.
"Но при этом ни национальному укладу, ни национальной традиции, ни белорусском языку никто не угрожает", - заявил госсекретарь.
Мезенцев напомнил, что решение о союзном строительстве было принято задолго до западных санкций, когда "был лукавый прогноз Запада сделать нас равноправными партнерами, сделать нас странами, чей интерес учитывается в полном объеме".
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"Но время показало, что это не так. Прогноз был неискренним. 90-е годы ушли, пришло отрезвление. Есть реальная оценка угроз, вызовов, (стоящих - ред.) перед Белоруссией и Россией. Но есть и позиция национальных лидеров вести политику самостоятельно, с учетом того, что делает Запад", - продолжил он.
Мезенцев подчеркнул, что потенциал союзного договора огромен. "С ноября 2021 года начался новый - этап реальной экономической интеграции. Та модель, которую предлагали ученые, в какой-то момент была малореалистичной. Сегодня мы значительно более к ней приблизились. Это модель "Две страны - одна экономика". Это не значит, что с какого-то дня или с какого-то часа по щелчку... всё реализуется в рамках единой, без исключений, наднациональной промышленной политики или политики в агросфере и так далее. Тут не надо упрощать. Но тенденция к тому, чтобы мы были сильнее и не создавали себе условия необоснованной конкуренции, очевидна", - подчеркнул Мезенцев.
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Он сообщил, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства президентам Белоруссии и России будет доложено об итогах реализации 28 союзных программ по развитию интеграции, которые "практически выполнены", также будут представлены новые базовые положения по реализации основных положений союзного договора до 2026 года включительно. В развитие этого документа будут разработаны планы правительств в различных областях.
Госсекретарь также указал на заметное увеличение объемов взаимной торговли Белоруссии и России в нацвалютах, в целом на рост товарооборота между странами, значительное увеличение союзного бюджета на этот год, что позволит дополнительно реализовать союзные программы по биомембранам, по региональной группировке войск и по пограничной безопасности. Он рассказал, что отраслевыми ведомствами двух стран предложена модель, когда комплектующие, произведенные в Белоруссии, будут восприниматься в РФ местными производителями "без каких-либо изъятий, без препон, с доверием", и наоборот.