https://ria.ru/20240127/granitsa-1923788534.html
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур - РИА Новости, 27.01.2024
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур
Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:35
2024-01-27T00:35
2024-01-27T00:35
россия
грузия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике. Ранее управление МЧС по Северной Осетии сообщало, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды. "Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0", - говорится на сайте ЦОДД. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
https://ria.ru/20240119/ochered-1922311758.html
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россия, грузия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика северная осетия - алания
Россия, Грузия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур
На границе России и Грузии из-за непогоды стоят в очереди более двух тысяч фур