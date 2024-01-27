Рейтинг@Mail.ru
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/granitsa-1923788534.html
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур - РИА Новости, 27.01.2024
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур
Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:35
2024-01-27T00:35
россия
грузия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824164345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda15701088b3413b69b9a170b949bd9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике. Ранее управление МЧС по Северной Осетии сообщало, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды. "Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0", - говорится на сайте ЦОДД. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
https://ria.ru/20240119/ochered-1922311758.html
https://ria.ru/20240106/ochered-1919951828.html
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824164345_768:692:2576:2048_1920x0_80_0_0_e6a2b9ab8e276878c34cba81eee31cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грузия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика северная осетия - алания
Россия, Грузия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур

На границе России и Грузии из-за непогоды стоят в очереди более двух тысяч фур

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Ольга Смольская
Перейти в медиабанк
Автомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике.
Ранее управление МЧС по Северной Осетии сообщало, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды.
Ограждение таможенного поста - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
На границе Калининграда с Литвой растет очередь из фур
19 января, 12:42
"Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0", - говорится на сайте ЦОДД.
Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
Очередь автомобилей на погранпосту Мамоново-2
На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек
6 января, 15:40
 
РоссияГрузияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала