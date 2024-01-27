https://ria.ru/20240127/granitsa-1923788534.html

На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур

На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур - РИА Новости, 27.01.2024

На границе России и Грузии стоят в очереди более двух тысяч фур

Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:35

2024-01-27T00:35

2024-01-27T00:35

россия

грузия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более двух тысяч большегрузов ожидают проезда на пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии, следует из данных на сайте центра организации дорожного движения (ЦОДД) по республике. Ранее управление МЧС по Северной Осетии сообщало, что Военно-Грузинская дорога временно закрыта для фур из-за непогоды. "Всего в очереди: 2016. Зеленая зона: 0", - говорится на сайте ЦОДД. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

https://ria.ru/20240119/ochered-1922311758.html

https://ria.ru/20240106/ochered-1919951828.html

россия

грузия

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россия, грузия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика северная осетия - алания