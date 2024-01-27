Немцы взялись за старое. Германия подошла к правому краю
Сотни тысяч немцев вышли на митинги против партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Михаил Катков. По ФРГ прокатились массовые акции протеста против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которую обвинили в фашизации страны. В демонстрациях приняли участие сотни тысяч человек. На митинге в Потсдаме присутствовали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок. Между тем АдГ — уже вторая по популярности.
Призрак фашизма
Спусковым механизмом послужила статья в издании Correctiv о том, что в ноябре представители АдГ провели тайную встречу с руководителями ряда ультраправых и неонацистских организаций. Переговоры продолжались несколько часов. От АдГ там были консультант и ближайший помощник сопредседательницы партии Алис Вайдель Роланд Хартвиг, депутат бундестага Геррит Гуй, лидеры в Потсдаме и федеральной земле Саксония-Анхальт Тим Краузе и Ульрих Зигмунд. Глава движения "Новые правые" Мартин Зельнер предложил план так называемой реэмиграции: из страны нужно выдворить всех соискателей статуса беженца, иностранцев с "правом нахождения", а также "не ассимилировавшихся граждан". По сути каждого, у кого "неправильный" цвет кожи или происхождение, уверяют в Correctiv.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
В АдГ указали, что это была частная дискуссия, и не партия ее организовала. Алис Вайдель пояснила: каждый гражданин страны — часть ее народа, и "именно поэтому немецкий паспорт нельзя выдавать всем подряд".
Некоторые политики призвали к запрету АдГ. Для этого нужно подать иск в Конституционный суд. По закону партии, которые стремятся причинить ущерб основам свободного демократического строя или устранить его, считаются антиконституционными. Против запрета выступил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. По его мнению, это превратит членов АдГ в "мучеников". С ними нужно бороться политическими, а не судебными средствами.
© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Глава МВД Нэнси Фезер сомневается в возможности запрета. По ее словам, следует сосредоточиться на том, чтобы люди возвращались в демократические партии. Впрочем, она призналась, что скандальная сходка правых в Потсдаме напомнила ей Ванзейскую конференцию 1942 года, где определили пути и средства "окончательного решения еврейского вопроса". "За такими безобидными терминами, как "реэмиграция", скрывается идея массового изгнания и депортации людей из-за их этнического происхождения или политических взглядов", — подчеркнула Фезер.
Никогда не говори никогда
АдГ — одна из самых популярных партий в стране. По данным социологического института Forsa, в трех землях на востоке Германии, где осенью пройдут выборы в местные парламенты — Саксонии, Тюрингии и Бранденбрурге, АдГ лидирует. В Тюрингии ее рейтинг — 36%, тогда как у ХДС — 20, Левой партии — 17, социал-демократов — девять. В Саксонии и Бранденбурге — 34 и 32% соответственно.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
Массовые акции против "фашистской угрозы" почти ничего не изменили. С 19 декабря по 23 января в целом по стране партия потеряла лишь три процента. Сейчас ее показатель — около 20. Больше только у альянса правых консерваторов ХДС/ХСС — 31%. У социал-демократической партии Шольца — всего 14, у "Зеленых" Бербок — столько же, а у третьего участника правящей коалиции, "Свободных демократов" — четыре.
За последние два года рейтинг АдГ удвоился. Вайдель утверждает, что для этого даже не пришлось напрягаться — правительство взяло курс на самоуничтожение. Немецкие СМИ указывают: осенью 2025-го она, вероятно, станет первым в истории АдГ кандидатом в канцлеры.
© AP Photo / Markus SchreiberПредвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" в регионе Саксония в сентябре 2019 года
© AP Photo / Markus Schreiber
Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" в регионе Саксония в сентябре 2019 года
Одна из главных целей Вайдель — выход Германии из Еврозоны и запрет на свободное пересечение границы. Также она против легализации однополых браков и не верит в глобальное потепление. При этом не секрет, что дом Вайдель находится в Швейцарии, там у нее два ребенка и гражданская жена (каминг-аут она совершила в 2017-м).
Поход на Берлин
Германист Олег Бондаренко полагает, что АдГ уже сформировалась как политическая сила федерального значения, поэтому вполне может претендовать на верховную власть.
"Причем они и так существуют полулегально. Например, им частично ограничили бюджетное финансирование, члены партии сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Есть случаи увольнения тех, кто участвовал в акциях АдГ", — отмечает эксперт.
Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов не считает АдГ неонацистской, хотя у партии есть радикальное крыло, за представителями которого ведется слежка. "Ультраправые приносят АдГ 15-20% в общем рейтинге. Поэтому партия не спешит избавляться от радикалов. Но такой актив мешает претендовать на власть не в отдельных землях, особенно в восточной части страны, а над ФРГ в целом. Из-за этого с АдГ никто не вступит в коалицию", — рассуждает он.
В итоге протестный электорат может уйти к "Союзу Сары Вагенкнехт". "Многие голосуют за АдГ из-за недовольства правительством. Вагенкнехт способна предложить им альтернативу. Насколько это ей удастся, мы узнаем летом на региональных выборах и в 2025-м на федеральных", — говорит эксперт.
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
Опрошенные РИА Новости эксперты указывают: с помощью антифашистских митингов действующие власти попытались нивелировать массовые акции против них самих. Именно неспособность правящей коалиции справиться с социально-экономическим кризисом вывела на авансцену некогда маргинальные политические силы.