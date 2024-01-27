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Немецкие журналисты заявили, что Израиль не дает им покинуть сектор Газа - РИА Новости, 27.01.2024
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17:01 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/gaza-1923871334.html
Немецкие журналисты заявили, что Израиль не дает им покинуть сектор Газа
Немецкие журналисты заявили, что Израиль не дает им покинуть сектор Газа - РИА Новости, 27.01.2024
Немецкие журналисты заявили, что Израиль не дает им покинуть сектор Газа
Израиль не позволяет двум сотрудникам немецкого телеканала ARD покинуть сектор Газа через свою территорию по соображениям безопасности, при этом армию обороны... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:01
2024-01-27T17:01
в мире
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израиль не позволяет двум сотрудникам немецкого телеканала ARD покинуть сектор Газа через свою территорию по соображениям безопасности, при этом армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) журналистам приходится опасаться не меньше, чем палестинское движение ХАМАС, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD). "Израильская сторона до сих пор блокирует выезд из сектора Газа по соображениям безопасности &lt;...&gt; Эти сотрудники не представляют угрозы безопасности, поэтому мы обращаемся к израильским властям &lt;...&gt; с просьбой позволить нашим сотрудникам покинуть страну", - заявил Кристиан Нитше, главный редактор Bayerische Rundfunk, управляющей студией ARD в Тель-Авиве. Подчеркивается, что жизнь журналистов в секторе Газа стала особенно опасной. Tagesschau сообщает, что один из журналистов ARD Мохаммад Абу Саиф боится быть убитым израильскими войсками так же, как и силами ХАМАС. Он также заявил, что некоторые люди в секторе Газа опасаются находиться поблизости от него, чтобы не стать случайной мишенью, пишет Tagesschau. Правительство Германии прилагает усилия к тому, чтобы журналисты смогли покинуть сектор Газа, однако сообщается, что эти мероприятия пока не увенчались успехом. Ведомства Израиля в свою очередь или не отвечают на запросы редакции, или ссылаются на другие ведомства, подчеркивается в материале Tagesschau. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 26 тысяч, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Немецкие журналисты заявили, что Израиль не дает им покинуть сектор Газа

Немецкие журналисты ARD заявили, что Израиль заблокировал выезд из сектора Газа

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Израиль не позволяет двум сотрудникам немецкого телеканала ARD покинуть сектор Газа через свою территорию по соображениям безопасности, при этом армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) журналистам приходится опасаться не меньше, чем палестинское движение ХАМАС, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD).
"Израильская сторона до сих пор блокирует выезд из сектора Газа по соображениям безопасности <...> Эти сотрудники не представляют угрозы безопасности, поэтому мы обращаемся к израильским властям <...> с просьбой позволить нашим сотрудникам покинуть страну", - заявил Кристиан Нитше, главный редактор Bayerische Rundfunk, управляющей студией ARD в Тель-Авиве.
Журналисты, родственники и друзья на похоронах палестинского тележурналиста Мохаммада Абу Хаттаба, погибшего при израильском авиаударе по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября 2023, 08:00
Подчеркивается, что жизнь журналистов в секторе Газа стала особенно опасной. Tagesschau сообщает, что один из журналистов ARD Мохаммад Абу Саиф боится быть убитым израильскими войсками так же, как и силами ХАМАС. Он также заявил, что некоторые люди в секторе Газа опасаются находиться поблизости от него, чтобы не стать случайной мишенью, пишет Tagesschau.
Правительство Германии прилагает усилия к тому, чтобы журналисты смогли покинуть сектор Газа, однако сообщается, что эти мероприятия пока не увенчались успехом.
Ведомства Израиля в свою очередь или не отвечают на запросы редакции, или ссылаются на другие ведомства, подчеркивается в материале Tagesschau.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября 2023, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 26 тысяч, более 64 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
 
В миреИзраильПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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