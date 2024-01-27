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"Врачи без границ" заявили, что в Газе исчезла система здравоохранения - РИА Новости, 27.01.2024
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00:21 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/gaza-1923787603.html
"Врачи без границ" заявили, что в Газе исчезла система здравоохранения
"Врачи без границ" заявили, что в Газе исчезла система здравоохранения - РИА Новости, 27.01.2024
"Врачи без границ" заявили, что в Газе исчезла система здравоохранения
Жизненно важные службы последней крупнейшей больницы Газы имени Насера больше не работают, в анклаве больше нет системы здравоохранения, говорится в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:21
2024-01-27T00:21
в мире
израиль
палестина
врачи без границ
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Жизненно важные службы последней крупнейшей больницы Газы имени Насера больше не работают, в анклаве больше нет системы здравоохранения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации "Врачи без границ". "На фоне продолжающихся ожесточенных боев и бомбардировок в Хан-Юнисе, в больнице Насер, которая в настоящее время является крупнейшим действующим медицинским учреждением в анклаве, прекратились жизненно важные медицинские услуги. "Врачи без границ" (MSF) сожалеют о ситуации, в которой у людей не осталось возможности обратиться за лечением в случае большого наплыва раненых на войне", - сказано в документе. По данным организации, большая часть медперсонала больницы, а также тысячи перемещенных лиц, которые искали убежища там, бежали в дни, предшествовавшие приказу израильских сил об эвакуации прилегающих районов. "Жизни людей находятся под угрозой из-за отсутствия медицинской помощи. Поскольку Насер и Европейская больница в Газе практически недоступны, в Газе больше нет системы здравоохранения", - приводятся в заявлении слова координатора MSF в Палестина Томаса Гильеметта. Ранее в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайе заявил, что с 7 октября в Газе и на Западном берегу были зарегистрированы более 676 нападений на медицинские объекты, в результате которых 623 человека погибли и 837 получили ранения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240126/gaza-1923775520.html
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в мире, израиль, палестина, врачи без границ, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, Врачи без границ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
"Врачи без границ" заявили, что в Газе исчезла система здравоохранения

"Врачи без границ": в Газе больше не существует системы здравоохранения

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Жизненно важные службы последней крупнейшей больницы Газы имени Насера больше не работают, в анклаве больше нет системы здравоохранения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации "Врачи без границ".
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"На фоне продолжающихся ожесточенных боев и бомбардировок в Хан-Юнисе, в больнице Насер, которая в настоящее время является крупнейшим действующим медицинским учреждением в анклаве, прекратились жизненно важные медицинские услуги. "Врачи без границ" (MSF) сожалеют о ситуации, в которой у людей не осталось возможности обратиться за лечением в случае большого наплыва раненых на войне", - сказано в документе.
По данным организации, большая часть медперсонала больницы, а также тысячи перемещенных лиц, которые искали убежища там, бежали в дни, предшествовавшие приказу израильских сил об эвакуации прилегающих районов.
"Жизни людей находятся под угрозой из-за отсутствия медицинской помощи. Поскольку Насер и Европейская больница в Газе практически недоступны, в Газе больше нет системы здравоохранения", - приводятся в заявлении слова координатора MSF в Палестина Томаса Гильеметта.
Ранее в пятницу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайе заявил, что с 7 октября в Газе и на Западном берегу были зарегистрированы более 676 нападений на медицинские объекты, в результате которых 623 человека погибли и 837 получили ранения.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаВрачи без границХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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