Рейтинг@Mail.ru
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/gaz-1923870151.html
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину - РИА Новости, 27.01.2024
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:52
2024-01-27T16:52
экономика
украина
европа
словакия
роберт фицо
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
словацкая газовая промышленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 года, полагает, что это можно будет организовать без прямого участия украинских фирм. Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявлял, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, и полагал, что ее согласуют с участием посредников. По словам Фицо, "Украина осознает, что транзит российского газа через украинскую территорию приносит определенные доходы". "Я думаю, что было бы ошибкой не создать условия для транзита российского газа в Европу… Я был бы рад, если бы было найдено решение, возможно, без прямого участия украинских фирм", - сказал Фицо. По его словам, могут существовать различные варианты решения этого вопроса, например, такие фирмы, как "Словацкая газовая промышленность" в Словакии, могли бы "сделать активные шаги к "Газпрому". "Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать продолжение этого транзита", - сказал Фицо.
https://ria.ru/20240127/gaz-1923827658.html
https://ria.ru/20240126/gaz-1923623686.html
украина
европа
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, европа, словакия, роберт фицо, министерство энергетики рф (минэнерго россии), словацкая газовая промышленность
Экономика, Украина, Европа, Словакия, Роберт Фицо, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Словацкая газовая промышленность
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину

Фицо: транзит газа после 2024 года могут продолжить без участия фирм с Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 года, полагает, что это можно будет организовать без прямого участия украинских фирм.
Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявлял, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, и полагал, что ее согласуют с участием посредников.
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по транзиту газа через Украину
Вчера, 11:50
По словам Фицо, "Украина осознает, что транзит российского газа через украинскую территорию приносит определенные доходы". "Я думаю, что было бы ошибкой не создать условия для транзита российского газа в Европу… Я был бы рад, если бы было найдено решение, возможно, без прямого участия украинских фирм", - сказал Фицо.
По его словам, могут существовать различные варианты решения этого вопроса, например, такие фирмы, как "Словацкая газовая промышленность" в Словакии, могли бы "сделать активные шаги к "Газпрому".
"Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать продолжение этого транзита", - сказал Фицо.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
26 января, 12:43
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаСловакияРоберт ФицоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Словацкая газовая промышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала