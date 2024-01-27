https://ria.ru/20240127/gaz-1923870151.html

Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину

Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину - РИА Новости, 27.01.2024

Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:52

2024-01-27T16:52

2024-01-27T16:52

экономика

украина

европа

словакия

роберт фицо

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

словацкая газовая промышленность

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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 года, полагает, что это можно будет организовать без прямого участия украинских фирм. Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявлял, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, и полагал, что ее согласуют с участием посредников. По словам Фицо, "Украина осознает, что транзит российского газа через украинскую территорию приносит определенные доходы". "Я думаю, что было бы ошибкой не создать условия для транзита российского газа в Европу… Я был бы рад, если бы было найдено решение, возможно, без прямого участия украинских фирм", - сказал Фицо. По его словам, могут существовать различные варианты решения этого вопроса, например, такие фирмы, как "Словацкая газовая промышленность" в Словакии, могли бы "сделать активные шаги к "Газпрому". "Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать продолжение этого транзита", - сказал Фицо.

https://ria.ru/20240127/gaz-1923827658.html

https://ria.ru/20240126/gaz-1923623686.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, европа, словакия, роберт фицо, министерство энергетики рф (минэнерго россии), словацкая газовая промышленность