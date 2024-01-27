https://ria.ru/20240127/gaz-1923870151.html
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину - РИА Новости, 27.01.2024
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:52
2024-01-27T16:52
2024-01-27T16:52
экономика
украина
европа
словакия
роберт фицо
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
словацкая газовая промышленность
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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz заявил, что выступает за создание условий, которые позволили бы продолжить транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 года, полагает, что это можно будет организовать без прямого участия украинских фирм. Ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщало, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявлял, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, и полагал, что ее согласуют с участием посредников. По словам Фицо, "Украина осознает, что транзит российского газа через украинскую территорию приносит определенные доходы". "Я думаю, что было бы ошибкой не создать условия для транзита российского газа в Европу… Я был бы рад, если бы было найдено решение, возможно, без прямого участия украинских фирм", - сказал Фицо. По его словам, могут существовать различные варианты решения этого вопроса, например, такие фирмы, как "Словацкая газовая промышленность" в Словакии, могли бы "сделать активные шаги к "Газпрому". "Все будет зависеть от воли украинцев гарантировать продолжение этого транзита", - сказал Фицо.
https://ria.ru/20240127/gaz-1923827658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, словакия, роберт фицо, министерство энергетики рф (минэнерго россии), словацкая газовая промышленность
Экономика, Украина, Европа, Словакия, Роберт Фицо, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Словацкая газовая промышленность
Фицо рассказал, как может продолжиться транзит газа из России через Украину
Фицо: транзит газа после 2024 года могут продолжить без участия фирм с Украины