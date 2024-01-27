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Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в грузовиках из Румынии - РИА Новости, 27.01.2024
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15:23 27.01.2024 (обновлено: 15:26 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/frantsiya-1923857710.html
Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в грузовиках из Румынии
Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в грузовиках из Румынии - РИА Новости, 27.01.2024
Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в грузовиках из Румынии
Протестующие в Париже фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, сообщил глава пресс-службы румынского МИД Раду Филип. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:23
2024-01-27T15:26
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КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Протестующие в Париже фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, сообщил глава пресс-службы румынского МИД Раду Филип. "Посольство и генеральное консульство Румынии в Париже срочно связались с законным представителем компании Avicarvil в Румынии, чтобы получить дополнительную информацию относительно инцидента, произошедшего 24 января в департаменте Дром во Франции. В результате, по словам водителей, два грузовика, перевозившие товары компании, были остановлены группой участников протеста фермеров, они подверглись вандализму, перевозимый товар был уничтожен", - заявил Филип в эфире Antena 3. По его словам, румынские дипломаты обратились в местные органы полиции, а также уведомили об инциденте французские власти. Представители консульства Румынии попросили предоставить им документы, чтобы компания, чьи грузовики были остановлены, могла решить вопросы со страховой компанией. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщила, что более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240127/parizh-1923838456.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
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в мире, румыния, франция, париж
В мире, Румыния, Франция, Париж
Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в грузовиках из Румынии

Во Франции протестующие фермеры уничтожили мясо в двух грузовиках из Румынии

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Протестующие в Париже фермеры напали на два грузовика, перевозивших мясо из Румынии, и уничтожили товар, сообщил глава пресс-службы румынского МИД Раду Филип.
"Посольство и генеральное консульство Румынии в Париже срочно связались с законным представителем компании Avicarvil в Румынии, чтобы получить дополнительную информацию относительно инцидента, произошедшего 24 января в департаменте Дром во Франции. В результате, по словам водителей, два грузовика, перевозившие товары компании, были остановлены группой участников протеста фермеров, они подверглись вандализму, перевозимый товар был уничтожен", - заявил Филип в эфире Antena 3.
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По его словам, румынские дипломаты обратились в местные органы полиции, а также уведомили об инциденте французские власти. Представители консульства Румынии попросили предоставить им документы, чтобы компания, чьи грузовики были остановлены, могла решить вопросы со страховой компанией.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщила, что более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
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