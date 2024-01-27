https://ria.ru/20240127/energopotreblenie-1923819034.html

В России из-за холодов выросло энергопотребление

В России из-за холодов выросло энергопотребление - РИА Новости, 27.01.2024

В России из-за холодов выросло энергопотребление

Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:50

2024-01-27T10:50

2024-01-27T17:17

россия

экономика

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Фёдор Опадчий."Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%", - сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ".По словам Опадчего, эти данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики РФ, но в целом "заметный рост присутствует".Он также пояснил, что рост энергопотребления отмечается как по России (изолированные районы, которые не охвачены централизованным энергоснабжением), так и в единой энергосистеме РФ.

https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, выставка-форум "россия"