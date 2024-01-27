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В России из-за холодов выросло энергопотребление - РИА Новости, 27.01.2024
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10:50 27.01.2024 (обновлено: 17:17 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/energopotreblenie-1923819034.html
В России из-за холодов выросло энергопотребление
В России из-за холодов выросло энергопотребление - РИА Новости, 27.01.2024
В России из-за холодов выросло энергопотребление
Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:50
2024-01-27T17:17
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Фёдор Опадчий."Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%", - сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ".По словам Опадчего, эти данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики РФ, но в целом "заметный рост присутствует".Он также пояснил, что рост энергопотребления отмечается как по России (изолированные районы, которые не охвачены централизованным энергоснабжением), так и в единой энергосистеме РФ.
https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html
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Россия, Экономика, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
В России из-за холодов выросло энергопотребление

Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 4,9% из-за холодной погоды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Фёдор Опадчий.
«
"Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%", - сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ".
По словам Опадчего, эти данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики РФ, но в целом "заметный рост присутствует".
Он также пояснил, что рост энергопотребления отмечается как по России (изолированные районы, которые не охвачены централизованным энергоснабжением), так и в единой энергосистеме РФ.
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