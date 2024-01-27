https://ria.ru/20240127/energopotreblenie-1923819034.html
В России из-за холодов выросло энергопотребление
В России из-за холодов выросло энергопотребление - РИА Новости, 27.01.2024
В России из-за холодов выросло энергопотребление
Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:50
2024-01-27T10:50
2024-01-27T17:17
россия
экономика
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Фёдор Опадчий."Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%", - сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ".По словам Опадчего, эти данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики РФ, но в целом "заметный рост присутствует".Он также пояснил, что рост энергопотребления отмечается как по России (изолированные районы, которые не охвачены централизованным энергоснабжением), так и в единой энергосистеме РФ.
https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, выставка-форум "россия"
Россия, Экономика, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
В России из-за холодов выросло энергопотребление
Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 4,9% из-за холодной погоды
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава "Системного оператора ЕЭС" Фёдор Опадчий.
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"Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас - плюс 4,9%", - сказал он журналистам в кулуарах Дня энергетики в рамках выставки "Россия" на ВДНХ".
По словам Опадчего, эти данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает рост экономики РФ, но в целом "заметный рост присутствует".
Он также пояснил, что рост энергопотребления отмечается как по России (изолированные районы, которые не охвачены централизованным энергоснабжением), так и в единой энергосистеме РФ.
Итоги года в электроэнергетике