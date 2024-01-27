https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923870935.html
В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай
В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай - РИА Новости, 27.01.2024
В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай
Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда киловатт-часов против 4,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила член правления... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:57
2024-01-27T16:57
2024-01-27T16:57
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда киловатт-часов против 4,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина. "Китай у нас вышел 3,1 миллиарда киловатт-часов, это, конечно, ниже, чем рекордный 2022 год, который был 4,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. Как отметила член правления "Интер РАО", сейчас поставки электроэнергии в Китай идут с ограничениями. Высоковольтная ЛЭП 550 киловольт, по которой шли поставки электроэнергии в Китай, выключена. Минимальный переток по этой линии должен составлять 70 мегаватт, но сейчас, по словам Паниной, свободной мощности в таком объеме нет. "Сейчас у нас работают линии, которые идут из Хабаровска. Весь январь мы идем где-то 113-115 мегаватт", - сказала она. При этом, как отметила Панина, многое в текущем году будет зависеть от режима водности. "Появится большая водность, может быть, мы эти объемы догоним и перегоним", - заключила член правления "Интер РАО".
https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, интер рао еэс, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Китай, Россия, Интер РАО ЕЭС, Выставка-форум "Россия"
В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай
"Интер РАО": экспорт электроэнергии из РФ в КНР в 2023 г составил 3,1 млрд кВт.ч
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда киловатт-часов против 4,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина.
«
"Китай у нас вышел 3,1 миллиарда киловатт-часов, это, конечно, ниже, чем рекордный 2022 год, который был 4,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
Как отметила член правления "Интер РАО", сейчас поставки электроэнергии в Китай идут с ограничениями. Высоковольтная ЛЭП 550 киловольт, по которой шли поставки электроэнергии в Китай, выключена. Минимальный переток по этой линии должен составлять 70 мегаватт, но сейчас, по словам Паниной, свободной мощности в таком объеме нет.
"Сейчас у нас работают линии, которые идут из Хабаровска. Весь январь мы идем где-то 113-115 мегаватт", - сказала она.
При этом, как отметила Панина, многое в текущем году будет зависеть от режима водности.
"Появится большая водность, может быть, мы эти объемы догоним и перегоним", - заключила член правления "Интер РАО".
Итоги года в электроэнергетике