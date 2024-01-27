https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923870935.html

В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай

В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай - РИА Новости, 27.01.2024

В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда киловатт-часов против 4,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила член правления... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:57

2024-01-27T16:57

2024-01-27T16:57

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в 2023 году составил 3,1 миллиарда киловатт-часов против 4,6 миллиарда киловатт-часов годом ранее, сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина. "Китай у нас вышел 3,1 миллиарда киловатт-часов, это, конечно, ниже, чем рекордный 2022 год, который был 4,6 миллиарда киловатт-часов", - сказала она журналистам в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ. Как отметила член правления "Интер РАО", сейчас поставки электроэнергии в Китай идут с ограничениями. Высоковольтная ЛЭП 550 киловольт, по которой шли поставки электроэнергии в Китай, выключена. Минимальный переток по этой линии должен составлять 70 мегаватт, но сейчас, по словам Паниной, свободной мощности в таком объеме нет. "Сейчас у нас работают линии, которые идут из Хабаровска. Весь январь мы идем где-то 113-115 мегаватт", - сказала она. При этом, как отметила Панина, многое в текущем году будет зависеть от режима водности. "Появится большая водность, может быть, мы эти объемы догоним и перегоним", - заключила член правления "Интер РАО".

https://ria.ru/20231228/elektroenergetika-1918617928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, интер рао еэс, выставка-форум "россия"