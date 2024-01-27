https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923848110.html

Шувалов: накопленная мощь экономики России позволила ей выдержать санкции

Шувалов: накопленная мощь экономики России позволила ей выдержать санкции - РИА Новости, 27.01.2024

Шувалов: накопленная мощь экономики России позволила ей выдержать санкции

Накопленная за последние 20 лет мощь российской экономики позволила ей развиваться вопреки санкционному давлению и предложить миру справедливый путь развития,... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:23

2024-01-27T14:23

2024-01-27T16:29

экономика

россия

игорь шувалов

агентство стратегических инициатив (аси)

казань

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Накопленная за последние 20 лет мощь российской экономики позволила ей развиваться вопреки санкционному давлению и предложить миру справедливый путь развития, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со студентами многопрофильного лицея "Перспектива" в Казани. "За 20 лет Россия себя политически и экономически обрела вновь. Это повлекло, конечно, международное признание и надежду многих государств на альтернативную точку зрения. Потому что в тот момент ни Россия, ни Китай альтернативную точку зрения, например, американской или в "большой семерке", никакой не могли предложить. Потому что вряд ли наше влияние было сильным. Сейчас это влияние такое, что наш президент на международной арене предлагает, как он подчеркивает, более справедливый путь развития. Где существует многополярность, где существует уважение по отношению друг к другу. Вот главное, что произошло", - привели в пресс-службе ВЭБ.РФ ответ Шувалова на вопрос одного из студентов. Россия также смогла показать миру, что помимо нефти и газа, мы можем поделиться с ним, в частности, продовольствием. "Мы сейчас так работаем, вся наша большая индустрия сельскохозяйственная и пищевая промышленность, что мы имеем все базовые продукты для здорового питания и состояния, и продаем это во многие государства мира", - отметил Шувалов. Еще один результат работы последних десятилетий - повышение уровня жизни средней рядовой семьи. "Люди живут по-разному и часто очень нуждаются, и есть бедные по-прежнему в нашей стране. Но так богато, как сейчас живет рядовая семья, я не говорю про миллионеров, русские люди не жили никогда. Такое потребление совокупное — в каких квартирах живут люди, что едят, что носят, как детей воспитывают, как имеют возможности лечиться. По совокупности этого всего — у русских людей такого никогда не было", - пояснил глава ВЭБ.РФ. При этом Россия выстояла при давлении санкций. "Это означает, что накопленная мощь экономики за последние 20 лет поставила нас в состояние, при котором невозможно никакими санкциями добиться нашего унижения", - подчеркнул Шувалов. В ходе посещения лицея "Перспектива", построенного при поддержке ВЭБ.РФ, Шувалов встретился со старшеклассниками, студентами и молодыми преподавателями школ и вузов республики, с которыми обсудил наиболее актуальные вопросы экономического развития нашей страны. Встреча состоялась в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ в Татарстан. Цель миссии – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями сформировать новые проекты и программы по развитию региона и cтраны в целом. В бизнес-миссии участвовали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. В рамках обсуждений с руководством региона, муниципалитетами, местными экспертами и сообществами, команды определили ряд перспективных направлений для Татарстана. Это развитие промышленности, ИТ, коммунальной инфраструктуры, туризма. Отдельно было уделено внимание развитию локальных брендов - программа по их поддержке реализуется по поручению президента.

https://ria.ru/20240127/ekonomika-1923834248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси), казань, вэб.рф (вэб)