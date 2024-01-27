https://ria.ru/20240127/dispanserizatsiya-1923804668.html

В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году

В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024

В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году

Более 102 миллионов россиян, по планам, должны пройти в этом году профилактические осмотры и диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T07:48

2024-01-27T07:48

2024-01-27T07:48

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476658_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_d30c48cf8a8e533d931a27b7ea3d4e72.jpg

КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Более 102 миллионов россиян, по планам, должны пройти в этом году профилактические осмотры и диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 миллиона человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях", - сказал Мурашко. Он отметил, что в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 87 миллионов россиян.

https://ria.ru/20240127/bolezn-1923800458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество