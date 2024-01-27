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В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024
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07:48 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/dispanserizatsiya-1923804668.html
В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году
В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024
В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году
Более 102 миллионов россиян, по планам, должны пройти в этом году профилактические осмотры и диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T07:48
2024-01-27T07:48
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Более 102 миллионов россиян, по планам, должны пройти в этом году профилактические осмотры и диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 миллиона человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях", - сказал Мурашко. Он отметил, что в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 87 миллионов россиян.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали, сколько россиян пройдет диспансеризацию в 2024 году

Мурашко: диспансеризацию в этом году должны пройти более 102 млн россиян

© РИА Новости / Александр КряжевВрач проводит осмотр пациента
Врач проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Врач проводит осмотр пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Более 102 миллионов россиян, по планам, должны пройти в этом году профилактические осмотры и диспансеризацию, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Профилактические мероприятия в этом году должны пройти 102,5 миллиона человек. В этом году даже сделали возможность проходить диспансеризацию на предприятиях", - сказал Мурашко.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
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Вчера, 06:10
Он отметил, что в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 87 миллионов россиян.
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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