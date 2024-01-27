https://ria.ru/20240127/britaniya-1923845180.html

В Британии заявили о проблемах MI6 из-за нехватки знаний о Китае

В Британии заявили о проблемах MI6 из-за нехватки знаний о Китае - РИА Новости, 27.01.2024

В Британии заявили о проблемах MI6 из-за нехватки знаний о Китае

Бывший заместитель главы службы британской внешней разведки MI6 Найджел Инкстер заявил в интервью телеканалу ITV, что британская разведка не может справиться со РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:02

2024-01-27T14:02

2024-01-27T14:02

в мире

великобритания

китай

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший заместитель главы службы британской внешней разведки MI6 Найджел Инкстер заявил в интервью телеканалу ITV, что британская разведка не может справиться со скрытыми угрозами из Пекина из-за нехватки знаний в китайском языке и культуре. В интервью телеканалу ITV Инкстер сказал, что национальная разведка не способна справиться со скрытыми угрозами из Пекина, при этом его опасения основаны на том, что у MI6 "явно есть трудности с точки зрения языковых знаний и коллективной общей исторической и культурной осведомленности, когда дело касается Китая". Инкстер заявил, что "слепое пятно" Великобритании в отношении предполагаемого шпионажа со стороны КНР распространяется на все разведывательное сообщество, включая MI6 и британское Управление правительственной связи (GCHQ). "Сейчас вкладывается много ресурсов в улучшение состояния разведывательного сообщества Великобритании… но это требует определенного времени", - добавил бывший сотрудник ведомства. Ранее глава MI-6 Ричард Мур в интервью изданию Politico заявил, что, несмотря на ряд сложностей, у Великобритании все же имеются свои преимущества в области разведки. Речь, по его словам, о вдохновленности людьми своей миссией, ценности свободы и демократии, а также о возможности свободного обмена мнениями.

https://ria.ru/20231214/istrebiteli-1915779337.html

https://ria.ru/20240120/podrazdelenie-1922480488.html

великобритания

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, китай, британская разведывательная служба mi6