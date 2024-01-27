Рейтинг@Mail.ru
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:31 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/biznes-1923866963.html
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы - РИА Новости, 27.01.2024
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы
Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы, в том числе в сфере легкой промышленности. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:31
2024-01-27T16:31
выставка-форум "россия"
экономика
мьянма
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_752f16116ff590df194d6e3dbe37fb5d.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы, в том числе в сфере легкой промышленности. Выступая на для открытии II Российско-Мьянманского бизнес-форума в субботу, Решетников отметил, что пока в торговле двух стран преобладает российский экспорт, но необходимо наращивать и импорт из Мьянмы. &quot;(Необходимо — ред.) балансировать нашу торговлю. И главное — работать над узнаваемостью продукции из Мьянмы на российском рынке. С одной стороны мы для этого приглашаем коллег активнее презентовать свой товар на профильных выставках в России, участвовать в наших форумах и других важных для бизнеса мероприятиях&quot;, — сказал Решетников.В то же время министр призвал российский бизнес более активно интересоваться продукцией из Мьянмы и продвигать ее на отечественном рынке. "Рассматривать (продукцию - ред.) как важный элемент, того чтобы мьянманская продукция закрепилась на рынке, выстраивать взаимоотношения с мьянманскими компаниями", — подчеркнул глава Минэкономразвития. Он добавил, что из Мьянмы Россия могла бы импортировать не только продукцию АПК, но и легкой промышленности, к примеру, текстиль и обувь. "Это как раз то, в чем нуждается наш рынок, особенно после ухода некоторых западных компаний", - уверен Решетников.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923865470.html
мьянма
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850443_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_b6347b3951503508f8491b15ba4a86f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мьянма, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Мьянма, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Выставка-форум "Россия"
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы

Решетников призвал бизнес в РФ присмотреться к легкой промышленности в Мьянме

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы, в том числе в сфере легкой промышленности.
Выступая на для открытии II Российско-Мьянманского бизнес-форума в субботу, Решетников отметил, что пока в торговле двух стран преобладает российский экспорт, но необходимо наращивать и импорт из Мьянмы.
«

"(Необходимо — ред.) балансировать нашу торговлю. И главное — работать над узнаваемостью продукции из Мьянмы на российском рынке. С одной стороны мы для этого приглашаем коллег активнее презентовать свой товар на профильных выставках в России, участвовать в наших форумах и других важных для бизнеса мероприятиях", — сказал Решетников.

В то же время министр призвал российский бизнес более активно интересоваться продукцией из Мьянмы и продвигать ее на отечественном рынке.
"Рассматривать (продукцию - ред.) как важный элемент, того чтобы мьянманская продукция закрепилась на рынке, выстраивать взаимоотношения с мьянманскими компаниями", — подчеркнул глава Минэкономразвития.
Он добавил, что из Мьянмы Россия могла бы импортировать не только продукцию АПК, но и легкой промышленности, к примеру, текстиль и обувь. "Это как раз то, в чем нуждается наш рынок, особенно после ухода некоторых западных компаний", - уверен Решетников.
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны
Вчера, 16:20
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаМьянмаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Выставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала