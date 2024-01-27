https://ria.ru/20240127/biznes-1923866963.html

Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы

Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы - РИА Новости, 27.01.2024

Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы

Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы, в том числе в сфере легкой промышленности. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:31

2024-01-27T16:31

2024-01-27T16:31

выставка-форум "россия"

экономика

мьянма

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы, в том числе в сфере легкой промышленности. Выступая на для открытии II Российско-Мьянманского бизнес-форума в субботу, Решетников отметил, что пока в торговле двух стран преобладает российский экспорт, но необходимо наращивать и импорт из Мьянмы. "(Необходимо — ред.) балансировать нашу торговлю. И главное — работать над узнаваемостью продукции из Мьянмы на российском рынке. С одной стороны мы для этого приглашаем коллег активнее презентовать свой товар на профильных выставках в России, участвовать в наших форумах и других важных для бизнеса мероприятиях", — сказал Решетников.В то же время министр призвал российский бизнес более активно интересоваться продукцией из Мьянмы и продвигать ее на отечественном рынке. "Рассматривать (продукцию - ред.) как важный элемент, того чтобы мьянманская продукция закрепилась на рынке, выстраивать взаимоотношения с мьянманскими компаниями", — подчеркнул глава Минэкономразвития. Он добавил, что из Мьянмы Россия могла бы импортировать не только продукцию АПК, но и легкой промышленности, к примеру, текстиль и обувь. "Это как раз то, в чем нуждается наш рынок, особенно после ухода некоторых западных компаний", - уверен Решетников.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923865470.html

мьянма

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экономика, мьянма, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), выставка-форум "россия"