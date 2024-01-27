https://ria.ru/20240127/aktivy-1923810235.html

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за "ограбление" России

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за "ограбление" России - РИА Новости, 27.01.2024

Глава ЦБ Италии раскрыл, какая расплата ждет ЕС за "ограбление" России

Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, приводит газета Financial Times заявление главы Банка Италии Фабио... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T09:14

2024-01-27T09:14

2024-01-27T12:12

в мире

италия

россия

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

жозеп боррель

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро, приводит газета Financial Times заявление главы Банка Италии Фабио Панетты."Международные отношения — часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив", — сказал он. Китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты, добавил Панетта.В начале недели глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных российских активов до заседания глав МИД стран-членов в середине февраля. После начала спецоперации на Украине западные государства ввели санкции против Банка России, заморозив его резервы, но точный объем средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Центробанк, почти половина из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилась на ключевые резервные валюты. По информации СМИ, Западу удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В МИД называли заморозку валютных резервов в Европе воровством, отметив, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20240124/aktivy-1923290951.html

https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html

италия

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, россия, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), жозеп боррель, брюссель