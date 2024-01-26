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В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию - РИА Новости, 26.01.2024
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08:45 26.01.2024 (обновлено: 10:10 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/zhurnalist-1923560931.html
В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию
В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию - РИА Новости, 26.01.2024
В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию
Известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию, убили в департаменте Сукре на севере Колумбии, сообщил Колумбийский фонд свободы прессы (FLIP). РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T08:45
2024-01-26T10:10
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию, убили в департаменте Сукре на севере Колумбии, сообщил Колумбийский фонд свободы прессы (FLIP). "Директор радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехия Мендоса был застрелен в ночь на 24 января в городе Сан-Педро, департамент Сукре, убийцами на мотоцикле", - говорится в сообщении организации. Один из предполагаемых исполнителей убийства был задержан в тот же день, власти не исключают, что убийство было совершено на почве профессиональной деятельности Мехии, которого FLIP называет "одним из самых признанных журналистов в регионе". Фонд призвал генеральную прокуратуру "быстро и адекватно расследовать факты, принимая во внимание журналистскую деятельность Мехии, и привлечь к суду виновных в убийстве". Он также призвал мэрию Сан-Педро "возглавить силовые стратегии безопасности, включающие защиту прессы".
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в мире, колумбия
В мире, Колумбия
В Колумбии застрелили известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию

FLIP: директора радиостанции Sonora Estéreo застрелили на севере Колумбии

© Кадр видео из соцсетейДиректор радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехия Мендос
Директор радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехия Мендос
© Кадр видео из соцсетей
Директор радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехия Мендос
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Известного журналиста, возглавлявшего радиостанцию, убили в департаменте Сукре на севере Колумбии, сообщил Колумбийский фонд свободы прессы (FLIP).
«
"Директор радиостанции Sonora Estéreo Мардонио Мехия Мендоса был застрелен в ночь на 24 января в городе Сан-Педро, департамент Сукре, убийцами на мотоцикле", - говорится в сообщении организации.
Один из предполагаемых исполнителей убийства был задержан в тот же день, власти не исключают, что убийство было совершено на почве профессиональной деятельности Мехии, которого FLIP называет "одним из самых признанных журналистов в регионе".
Фонд призвал генеральную прокуратуру "быстро и адекватно расследовать факты, принимая во внимание журналистскую деятельность Мехии, и привлечь к суду виновных в убийстве".
Он также призвал мэрию Сан-Педро "возглавить силовые стратегии безопасности, включающие защиту прессы".
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