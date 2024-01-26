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На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений - РИА Новости, 26.01.2024
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13:11 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/zemletryasenie-1923635575.html
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений - РИА Новости, 26.01.2024
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений
На границе Киргизии и Китая произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6, сообщает институт сейсмологии постсоветской республики. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:11
2024-01-26T13:11
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БИШКЕК, 26 янв - РИА Новости. На границе Киргизии и Китая произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6, сообщает институт сейсмологии постсоветской республики. По его данным, первый толчок был самый сильный. В 2:01 (23:01 мск) магнитуда землетрясения составила 5,6. После этого произошел еще ряд колебаний земной коры магнитудой от 4 до 5. Последний толчок был зафиксирован в 14:17 (11:17 мск). Сейсмологи выявили, что эпицентр подземных толчков находился в Китае рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Однако все толчки, из-за географической близости, ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах интенсивность колебаний земной коры составила от 2,5 до 4,5 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923457330.html
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в мире, киргизия, китай, бишкек
В мире, Киргизия, Китай, Бишкек
На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений

На границе Киргизии и Китая произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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БИШКЕК, 26 янв - РИА Новости. На границе Киргизии и Китая произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6, сообщает институт сейсмологии постсоветской республики.
По его данным, первый толчок был самый сильный. В 2:01 (23:01 мск) магнитуда землетрясения составила 5,6. После этого произошел еще ряд колебаний земной коры магнитудой от 4 до 5. Последний толчок был зафиксирован в 14:17 (11:17 мск).
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Турции произошло землетрясение
Вчера, 16:27
Сейсмологи выявили, что эпицентр подземных толчков находился в Китае рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Однако все толчки, из-за географической близости, ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах интенсивность колебаний земной коры составила от 2,5 до 4,5 баллов.
По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6.
Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах
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