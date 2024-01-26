https://ria.ru/20240126/zemletryasenie-1923635575.html

На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений

На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений - РИА Новости, 26.01.2024

На границе Киргизии и Китая произошла серия землетрясений

На границе Киргизии и Китая произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6, сообщает институт сейсмологии постсоветской республики. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:11

2024-01-26T13:11

2024-01-26T13:11

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БИШКЕК, 26 янв - РИА Новости. На границе Киргизии и Китая произошло несколько землетрясений магнитудой до 5,6, сообщает институт сейсмологии постсоветской республики. По его данным, первый толчок был самый сильный. В 2:01 (23:01 мск) магнитуда землетрясения составила 5,6. После этого произошел еще ряд колебаний земной коры магнитудой от 4 до 5. Последний толчок был зафиксирован в 14:17 (11:17 мск). Сейсмологи выявили, что эпицентр подземных толчков находился в Китае рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Однако все толчки, из-за географической близости, ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах интенсивность колебаний земной коры составила от 2,5 до 4,5 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 по местному времени (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923457330.html

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в мире, киргизия, китай, бишкек