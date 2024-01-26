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В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 26.01.2024 (обновлено: 13:14 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/zelenskiy-1923623511.html
В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76
В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими проблемами из-за удара в Белгородской области по самолету Ил-76, на борту которого находились... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:43
2024-01-26T13:14
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
крушение ил-76 в белгородской области
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими проблемами из-за удара в Белгородской области по самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, пишет Global Times. "Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу", — приводится в публикации мнение эксперта Китайского центра по обменам и юридическому сотрудничеству ШОС Цуй Хэна. Крушение Ил-76 В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300.Тем не менее сразу после происшествия местные СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240126/zelenskiy-1923594418.html
https://ria.ru/20240126/tramp-1923570660.html
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украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, крушение ил-76 в белгородской области, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире
В Китае раскрыли, какая расплата ждет Зеленского из-за уничтожения Ил-76

Global Times: Зеленский столкнется с гневом украинцев после уничтожения Ил-76

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими проблемами из-за удара в Белгородской области по самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, пишет Global Times.

"Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу", — приводится в публикации мнение эксперта Китайского центра по обменам и юридическому сотрудничеству ШОС Цуй Хэна.
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На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду
11:01
Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300.
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09:14
Тем не менее сразу после происшествия местные СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКрушение Ил-76 в Белгородской областиВ мире
 
 
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